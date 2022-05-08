Sayapark'ta 'Anneler Günü' etkinlikleri göz doldurdu

Mersin Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 'Anneler Günü’nde birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklerde çocuklar ve annelerini buluşturdu.

Sayapark'ın '100 bin gülücük' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, yanında kitap ya da oyuncak getirerek projeye destek sağlayan çocuklarla birlikte 'Anneler Günü’ne özel etkinlikler gerçekleştirildi. Sayapark Açık Hava Meydanında çocukların annelerine özel anahtarlık ve bileklik hazırlamak için bir araya geldiği atölye etkinliklerinde, yüzlerce çocuk annelerine özel hazırladıkları ve üzerinde kendi parmak izlerinin yer aldığı anahtarlık ve bileklikleri hediye ettiler. Anne sevgisini ön plana çıkaran etkinlikte minikler, annelerine unutulmaz hediyeler hazırlamış oldu.

Etkinliklerin devamında 'Nil ile anneçocuk' müzikli gösterisinde çocuklar anneleriyle şarkılar söyleyip doyasıya dans ettiler.

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