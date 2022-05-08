Palm City AVM, 'Anneler Günü' etkinlikleriyle şenlendi

Mersin Palm City Alışveriş Merkezi, 'Anneler Günü’nde birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklerde çocuklar ve annelerini bir araya getirdi.

'100 bin gülücük' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yanlarında kitap ya da oyuncak getirerek projeye destek sağlayan yüzlerce çocuk ve anne, 'Anneler Günü' etkinliklerinde neşe dolu anlar yaşadı. Palm City Etkinlik Alanında çocuklar ve annelerine özel atölye ve sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Annelerine özel anahtarlık ve bileklik hazırlayan atölye etkinliklerinde çocuklar, Üzerlerinde kendi parmak izlerinin yer aldığı anahtarlık ve bileklik hediyeleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliklerin devamında ise 'Nil anneçocuk' müzikli gösterisinde çocuklar doyasıya eğlendi.

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