Başkan Gültak'tan asfalt müjdesi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “5 milyon TL hibe temin ettik; yakında soğuk asfalt tesisini çalıştırıyoruz. Ankara’dan bir hibe daha bekliyoruz. Geldiği zaman hızlı bir şekilde sıcak asfalt dökmeye de başlayacağız”

– Akdeniz Belediye Meclisinde 25 milyon TL'lik borçlanma talebi reddedilen Başkan Mustafa Gültak, Hebilli Mahallesinde vatandaşlara asfalt müjdesi verdi. Gültak, "Bu millet asfalt, kaldırım beklerken 'sen dur' yapma diyorlar. Durmadık; şu an 5 milyon TL hibe temin ettik; yakında soğuk asfalt tesisini çalıştırıyoruz. Ankara’dan bir hibe daha bekliyoruz. Geldiği zaman hızlı bir şekilde sıcak asfalt dökmeye de başlayacağız” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Hebilli Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, Hebilli Mahalle Muhtarı Cemal Tan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



"Bu memlekete 50 yıl hizmet edecek tesis kurduk"

Kürkçü Mahallesinde 30 milyon TL’nin üzerinde maliyeti olan asfalt şantiyesini 1 TL vermeden kurduklarını anımsatan Gültak, “Bir kısmı sıcak, bir kısmı soğuk asfalttır. Sıcak asfaltı Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bize hibe etti. Saatte 160 ton sıcak asfalt döken bir tesisten söz ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibeler alarak Türkiye’deki en yeni teknolojiye uygun soğuk asfalt tesisimizi de kurduk. Bu tesislerin bakımı yapıldığı taktirde bu memlekete 50 yıl hizmet edecektir” diye konuştu.



"Önümüzü kesmeye çalışıyorlar"

Bu tesislerin çalışması için hızlı bir şekilde bu ay itibariyle asfalt dökmeye niyetlendiklerini ve Akdeniz Belediye Meclisinden 25 milyon TL borçlanma istediklerini anlatın Gültak, “Bir belediye başkanı borçlanma isterken adını koymaz. Biz adını koyduk; asfalt, kaldırım, kilit taşı yapacağımızı söyledik. Kendimizi de bu şekilde bağlayarak parayı başka yere harcamayacağımızı da ifade ettik. Maalesef muhalif meclis üyeleri ret oyu kullanarak bize borçlanma vermediler. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Mersin’de böyle tesisi olan ilçe belediyesi yok. Hebilli, Şevket Sümer, Çay, Çilek, Karaduvar, Karacailyas, Emek ve diğer mahallelerdeki vatandaşlarımız asfalt bekliyor. Biz 30 milyon TL’lik bir tesisi kazandırmışız ama 25 milyon TL’lik borçlanmayı vermiyorlar" şeklinde konuştu.



"5 milyon TL hibe temin ettik"

Başkan Gültak 2 yıl sonra seçim yapılacağını anımsatarak, "Seçim sürecinde her partiden yetkililer buralara gelecek. Diğer partilerin meclis üyeleri sizlerden oy isterken ‘size hizmet edeceğiz’ demiyorlar mı? Buyurun borçlanmayı verin hep beraber hizmet edelim. Bu millet asfalt, kaldırım bekliyor ama 'dur sen' yapma diyorlar. Şu an 5 milyon TL hibe temin ettik; yakında soğuk asfalt tesisini çalıştırıyoruz. Bu tesis çalışınca en çok sizleri etkileyecek. Bundan sonra biz mümkün mertebe bahçe arası yolları soğuk asfalt dökmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara’dan da bir hibe beklediğini belirten Gültak, "Geldiği zaman hızlı bir şekilde sıcak asfalt dökmeye de başlayacağız. Mayıs ayında başlayacaktık ama hızımızı kestiler. Siz asfaltsız kalmışsınız, bahçeye çamur yolundan gitmişsiniz; Şevket Sümer, Çay, Çilek Mahallesindeki kadınlar çamaşırını yıkamış, yarım saat sonra simsiyah toz olmuş. Onların umurlarında mı sanıyorsunuz? Eziyeti çeken vatandaş ama onlar ret oyu vermeye devam etsinler" dedi.



"Belediyeyi 232 milyon Tl borç ile devraldık"

Başkan Gültak, "Bu belediyeyi 232 milyon TL borç ile devraldığımızı iyi bilmenizi istiyorum. Hizmet var mı? Yok. Para var mı? O da yok. Şu anda belediye borcunun bir kısmını kapattım. Bir kere borç yaptım. Onu da 3 yıl kredi ile çekmiştim. Bu yılın sonuna doğru görev sürecimde bu borcu da bitirmiş oluyorum. Neden bu malzeme alımlarımız ya da bazı işlerimizde yavaş gidiyoruz? Çünkü belediyemize gelen para borca gidiyor. Geri kalan para ile maaşı zor ödüyoruz. 36 aylık başkanlık sürecimiz içinde sadece 4 ay maaşı rahat ödeyebilmişiz. Sizlerden aldığımız vergi ile bu hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Akdeniz Belediyesinin diğer belediyeler gibi geliri yok. Bundan dolayı bu işler yavaş gidiyor" diye konuştu.

