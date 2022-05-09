Mersin'de DEAŞ operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de DEAŞ operasyonu

DHA

Mersin'de DEAŞ operasyonu


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmada 13 şüpheliyi belirledi. Polis, bu sabah 200 kişilik ekiple operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şüphelileri de gözaltına aldı. Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-05-09 10:17:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova'da Fagbenle sezonu kapattı 
YEREL HABERLER Çukurova'da Fagbenle sezonu kapattı 
Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan yakalandı Mersin'de işten ayrıldığı petrol istasyonundan 430 bin lira para ve 10 karton sigara çalan şüpheliyi, içtiği sigara barkodu ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi sigara barkodundan ...
Başkan Gültak'tan asfalt müjdesi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “5 milyon TL hibe temin ettik; yakında soğuk asfalt tesisini çalıştırıyoruz. Ankara’dan bir hibe daha bekliyoruz. Geldiği zaman hızlı bir şekilde sıcak asfalt dökmeye de başlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Gültak'tan asfalt müjdesi Akdeniz Belediye ...
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli ...
Two Turkish Tenors Müzikal Düello oyunu, festivalde Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER Two Turkish Tenors Müzikal Düello oyunu, festivalde ...
Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kazada bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kazada bir ...
Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Palm City AVM, 'Anneler Günü' etkinlikleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Palm City AVM, 'Anneler Günü' etkinlikleriyle ...
Sayapark'ta 'Anneler Günü' etkinlikleri göz doldurdu
YEREL HABERLER Sayapark'ta 'Anneler Günü' etkinlikleri göz doldurdu
Akdenizli kadınlara 'Anneler Günü' hediyesi; Gaziantep gezisi
YEREL HABERLER Akdenizli kadınlara 'Anneler Günü' hediyesi; ...
Başkan Gültak: "Engellemelere rağmen asfalt sorununu çözeceğiz" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte bir günde 7 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak: "Engellemelere rağmen asfalt sorununu ...
Mersin'de turfanda kiraz hasadı; kilosu 1000 TL
YEREL HABERLER Mersin'de turfanda kiraz hasadı; kilosu 1000 TL
Kendisini şikayet edenin otomobilini kurşunladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kendisini şikayet edenin otomobilini kurşunladı: 3 ...
Kursiyer annelerin 'Anneler Günü' mutluluğu
YEREL HABERLER Kursiyer annelerin 'Anneler Günü' mutluluğu
Mersin ESOB'ta Talat Dinçer güven tazeledi
YEREL HABERLER Mersin ESOB'ta Talat Dinçer güven tazeledi
Silifkeli çocuklar Gazi Çiftliği'nde gölge oyunuyla buluştu
YEREL HABERLER Silifkeli çocuklar Gazi Çiftliği'nde gölge oyunuyla ...
Kleopatra Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kleopatra Bisiklet Festivali'nde renkli görüntüler ...
Mersin'de bahar konserleri başladı
YEREL HABERLER Mersin'de bahar konserleri başladı
Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü ...
AKİB ihracat artışında zirvedeki yerini korudu Akdeniz İhracatçı Birlikleri Nisan ayında yüzde 46 artışla 1,92 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB ihracat artışında zirvedeki yerini ...
Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli ...
Mersin’in sarı altını yenidünya üreticisini fiyatıyla sevindirdi Yenidünya olarak bilinen Malta eriğinin kilosu kalitesine göre 15 TL’ye kadar alıcı buluyor
YEREL HABERLER Mersin’in sarı altını yenidünya üreticisini fiyatıyla ...
Mersin’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de trafik kazası: 1 yaralı
Mut'ta Ot Festivali Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk defa Ot Kültür Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Mut'ta Ot Festivali Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.