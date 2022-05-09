Çalıştığı eski iş yerinden 430 bin lira çalan şüpheli tutuklandı



Mustafa ERCANAtike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan 430 bin lira ile 10 karton sigara çalan M.A. (40) yakalanıp, tutuklandı.

Silifke´de M.A., daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonuna girip, market bölümünden 430 bin lira ile 10 karton sigara çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan çalışmanın ardından M.A.'nin belirlenen adresine operasyon düzenledi. M.A. yakalanıp gözaltına alınırken, ahırında yapılan aramada çaldığı para ile sigaralar ele geçirildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden M.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Para ve sigaralar akaryakıt istasyonuna teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mustafa ERCAN

2022-05-09 10:48:16



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