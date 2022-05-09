Mersin'de DEAŞ operasyonu (2)

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen kent genelinde 10, Tarsus ilçesinde 3 olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-05-09 11:53:45



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