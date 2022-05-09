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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davutoğlu, Mersin’de Hristiyan cemaatiyle buluştu

İHA

– Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 3 günlük program çerçevesinde geldiği Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyan cemaatiyle bir araya geldi. Davutoğlu, "Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri Türkiye'de devletimizin en temel ilkelerinden biridir" dedi.

Davutoğlu, Mersin’de Hristiyan cemaatiyle buluştu

– Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 3 günlük program çerçevesinde geldiği Mersin’de Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyan cemaatiyle bir araya geldi. Davutoğlu, “Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri Türkiye'de devletimizin en temel ilkelerinden biridir” dedi.
Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, bir dizi ziyaret, temas ve toplantı için eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Mersin’e geldi. 3 gün boyunca Mersin’de olacak Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanlığı önünde partililerle buluşmasının ardından yürüyerek 100 metre ilerideki Rum Ortodoks Kilisesi'ne geçti. İl Başkanı Hamit Karış ve partililerin de eşlik ettiği Davutoğlu, Rum Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Peder Coşkun Teymur tarafından kapıda karşılandı, kilise cemaati ile selamlaştı.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu her zaman taşıyoruz”
Peder Teymur, Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kilisede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Kilisenin 1852’de Padişah 2. Abdülmecit döneminde inşa edildiğini belirten Teymur, “O günden günümüze kadar Mersin'de yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaatimize hizmet vermektedir. Bizler, Mersin Hristiyanları olarak şanlı bayrağımızın, şanlı devletimizin, anayasamızın garantisi ve teminatı altında, çoğunluğu Müslüman olan sevgili dostlarımızla bir arada karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayanan çok güzel bir birlikte yaşam kültürü geliştirmiş olan Mersin'imizde yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yedi ecdadımız da her zaman için taşımıştı, bizler de bu gururu her zaman taşıyoruz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, devletimizin en temel ilkelerinden biridir”
Davutoğlu ise, Anadolu’nun farklı medeniyetlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı dinlerin, dillerin harmanlandığı bir yer olduğunu söyledi. Mersin’in de tevhidi dinler bakımından köklü geleneklere sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Burada her inançtan, her düşünceden, her mezhepten vatandaşlarımız onurlu bir şekilde yaşarlar. 1850’lerden beri ayakta kalan ve Mersin'imize de ülkemizin dini kültürel çoğunluklarına da büyük katkı yapan bir mekandayız. Bu mekanı böylesine özgün ve asli yapısına uygun şekilde koruduğunuz için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dinlere, inançlara, mezheplere eşit vatandaşlık ilkesi bakımından aynı ölçüde yaklaştığının altını çizen Davutoğlu, “Hiçbir ayrım gözetmeden ülkemizin vatandaşlarının inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, Türkiye'de devletimizin en temel ilkelerinden biridir. O bakımdan Mersin ziyaretimizde hem eski başbakan olarak sizlere bir kez daha bu ülkenin vatandaşları olarak duyduğum saygıyı ifade etmek isterim, bir teminat olarak da şunu söylerim ki bizim olduğumuz, nefes aldığımız verdiğimiz ve siyaset yaptığımız her zeminde bütün vatandaşlarımız inançlarını özgürce yaşayacaklardır” ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, kilise ziyaretinin ardından yürüyerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol boyunca vatandaşlarla selamlaşan Davutoğlu’nu belediye binasının kapısında karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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