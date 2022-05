Bozdoğan: "Tarsus halkı her şeyin en güzeline layık"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin turizm potansiyelini, yaşam kalitesini, vatandaşların sağlığı ve sosyal hayatını olumlu yönde etkileyecek, ön plana çıkartacak projeleri ve yapımı devam eden inşaatları yerinde inceledi.

Bozdoğan’ın ilk durağı Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yapımı devam eden Aile Sağlık Merkezi ve okuma salonu inşaatı oldu. İnşaat çalışmalarını inceleyen Bozdoğan, çalışmaların sürdürüldüğü belirtti. Şahin Mahallesi'nde de devam eden Aile Sağlık Merkezi, okuma salonu ve kreş inşaatında incelemelerde bulunan Bozdoğan, inşaatın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Karavan sahibi yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası haline gelen Karavan Park ve Tarsus Şelalesini de ziyaret eden Bozdoğan, alanda vatandaşlarla sohbet ederek, kent için önemli bir turizm atağı olan Karavan Park alanının genişletilmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan ve düşük fiyatla tüketiciye sunduğu Halk Market ve Tarsuslu besicilerden elde edilen etlerin uygun fiyata satıldığı Halk Et Market ve uygun fiyatlı ekmeklerin vatandaşlarla buluşturulduğu Halk Ekmek Fırınını da ziyaret eden Bozdoğan, vatandaşların uygun fiyatlı ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde gençlerin sosyal aktivitelere katılım sağlayarak yararlı alışkanlıklar edindiği Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezinde de öğrencilerle sohbet eden Bozdoğan, bilimin, sporun ve kültürün ışığında gençlerin sosyal aktivitelere katılımının önemine değindi.



"Tarsus halkı her şeyin en güzeline layık"

Projelerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağına değinen Başkan Bozdoğan, "Kentimiz genelinde eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her vatandaşımıza eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Tüm mahalle yollarımızı söz verdiğimiz gibi tamamlama gayreti içerisindeyiz. Ayrıca yolların kalitesini ve konforunu da yükseltmek amacıyla çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, spor, sağlık, eğitim alanında şehrimizin tüm sorunlarını çözerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Tarsus halkı her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bereketli bir dönem yaşadıklarını ifade eden Bozdoğan, "Borçsuz bir belediye olarak Tarsus’ta her alanda çalışmalarımızı gerçekleştirirken ulaşım, sağlık ve turizm alanında önemli hizmetlere imza atıyoruz. Çalışmalarımız daha da artarak devam edecek" diye konuştu.

