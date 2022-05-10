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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’nde Mersin tanıtıldı

İHA

Antalya Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’nde Mersin tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivalinde 3 gün boyunca Mersin’i tanıttı. Mersin’in Yörük kültürüne ait simgeleri ve lezzetlerini tanıtan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çadırı binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivalinde, Mersin çadırı renkli etkinlikleri ve farklı konseptiyle ilgi odağı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daireleri ekipleri, Mersin’e tahsis edilen çadırı Mersin’e özgü simgelerle donattı. Festivale Mersin Yörük derneklerinin temsilcileri de destek verdi. Mersin Yörük Türkmen Vakfı, Toros Yörükleri Dayanışma Derneği, Tüm Yörükler ve Türkmenler Kültürel Yardımlaşma Derneği, Karadedeli Yörükleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Taşeli Yörükler Derneği, Akdeniz Köselerli Yörükleri Derneği, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneğinden temsilciler festivale katıldı.
Mersin Yörüklerine özgü kıyafetlerin ve çadırlarında kullandıkları Yörük eşyalarının da tanıtıldığı çadır katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Mersin çadırını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet ziyaret ederek cezeryeden tattı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile Kent Orkestrasının müzik dinletisi katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. 3 gün süren festivalde Mersin’e ait yöresel lezzetler de katılımcılara ikram edilirken, Mersin temalı birbirinden farklı hediyeler de verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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