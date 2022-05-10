Tarsus Belediyesinden hayvan besicilerine silajlık mısır desteği Tarsus Belediyesi tarafından atıl durumdaki 10 dönümlük belediye arazisine, küçükbaş hayvan besicilerine yem desteği vermek için silajlık mısır ekimi yapıldı

Tarsus Belediyesi tarafından atıl durumdaki 10 dönümlük belediye arazisine, küçükbaş hayvan besicilerine yem desteği vermek için silajlık mısır ekimi yapıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan, kırsaldaki çiftçinin desteklenmesi, yerli tohumun yaygınlaştırılması ve belediye arazilerinin değerlendirilip hayvancılığın desteklemesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların son örneği de silajlık mısır ekimi oldu.

Tarsus Belediyesi, 10 dönümlük atıl durumdaki belediye arazilerini kamuoyu yararına kullanmak amacıyla yerli tohum silajlık mısır ekti. Tohumlar, yapılan toprak analizleri sonrası özellikle küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağlamak amacıyla toprak hazırlama işlemleri ve 60 kilogram taban gübresi ile 15 santimetre aralıklarla belediye arazilerine gönüllü çiftçi Hüseyin Özer tarafından ekildi. Ekim sonrası Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından zaman zaman kontrol ve bakımları yapılarak hasat sürecinde de elde edilen mısırların tamamı hayvancılık yapan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.



Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara hasat ile yem desteği sağlanacak

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, çiftçileri desteklemek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “Şu anda baraj yolu üzerinde belediyemize ait 10 dekarlık bir alandayız. Daha önce bu alan boş ve atıl bir vaziyette duruyordu. Biz burayı bu şekilde üretime dahil etmiş olduk. Amacımız, çiftçimizi desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ücretsiz yem desteği sağlamak. Yerli tohumumuz oldukça verimli. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde özellikle belediyemiz sınırları içerisinde bulunan arazileri birebir takip etmek için çaba sarf ediyoruz. Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın da bu yönde çok ciddi talimatları var ve biz de bunu yerine getirmek için buradayız. Boş bulabildiğimiz veya işgal edilmiş alanların tamamını kendi bünyemize alıp Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak ekimlerini, dikimlerini veyahut mevcut üzerinde ağaç örtüsü varsa bunların kullanımını bizzat belediye olarak kendimiz takip edip, kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ekim sonrası bir çocuğun büyümesi gibi burayı da takip edeceğiz ve bunu da çiftçimize yerli tohumun kalitesi ile göstermiş olacağız. Çiftçilerimizi toprak analizi konusunda ayrıca uyarmak istiyoruz. Analiz çok önemli, toprağımız neyi istiyorsa ne kadar istiyorsa o kadarını ekelim” diye konuştu.

Tarsus Belediyesinin destekleri ile gönüllü olarak ekim işlemi gerçekleştiren çiftçi Hüseyin Özer de “Belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Her türlü destek sağlanıyor. Ben belediyemiz destekleri ile karnabahar ve brokoli ekmiştim, güzel bir kazanç elde ettim. Başkanımız Haluk Bozdoğan’a destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

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