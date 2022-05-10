Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin polisi, il merkezinde ve Tarsus'ta evden hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde ve Tarsus'ta evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahısların Z.B., E.B. ve Ö.T. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin peşine düşen ekipler, kullandıkları araç ile birlikte 3 şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve cep telefonları da müştekilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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