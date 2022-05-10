Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadelede hedeflerini aştı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlarında zarar veren çamkese böceği ile başlattığımız biyolojik mücadelede hedeflerini aştı. Şu ana kadar kendi bünyesinde ürettiği 13 bin 500 çamkese böceği yırtıcısı calosoma sycophanta erginini 540 hektarlık alana salan Bölge Müdürlüğü, yıl boyunca bin hektarlık alana aynı yırtıcıyı bırakacak.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ormanlara zarar veren çamkese böceği ile başlatılan biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor. Mücadelede, özellikle çevre dostu, çevreye zarar vermeyen, ekolojik dengeyi bozmayan biyolojik mücadeleyi tercih eden müdürlük, 2011 yılından bu yana kimyasal mücadele yapmıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, çamkese böceğini yok eden calosoma sycophanta yırtıcısının üretiminin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu. Akduman’a, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, Emtomolog Mehmet Kaplan, müdürler, şefler ve teknik elemanlar da eşlik etti.

Akduman, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Zararlı bir böcek olan çamkese böcekleri çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar vermekte, artım kayıplarına neden olmaktadır; ancak hiçbir zaman kurutmamaktadır. Bu çerçevede, araziden toplanan yaklaşık bin 800 adet çamkese böceği yırtıcısı calosoma sycophanta ergini, Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek şubat ayı sonu itibariyle üretime başlamıştır. Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün kontrolünde Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Davultepe İşletme Şefliğince 25 bin adet olarak planlanan calosoma ergin larvalarının, çamkese böceği zararı görülen bölgemizin ormanlık alanlarına salımı nisan ayı itibariyle başlanmıştır. Yine bu yıl 9 orman işletme müdürlüğümüzün görev alanında bulunan ormanlarda zarar yapan çamkese böceğine karşı salım yapılmasına başlanmıştır. Bugüne kadar 540 hektarlık alana 13 bin 500 böcek, sene boyunca da bin hektarlık alana salınacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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