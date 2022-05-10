Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü TarsusMersinAdana D400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D400'e çıkmak isteyen A. Ç. idaresindeki 33 PJ 008 plakalı kapalı kasa panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, Ç. A. idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı. Kazada panelvanın sürücüsü A.Ç., motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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