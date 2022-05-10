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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer'e kadınlara desteğinden dolayı tarihi belge

İHA

Başkan Seçer'e kadınlara desteğinden dolayı tarihi belge

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, yerel tarihçi ve turizmci Ali Merzeci tarafından, Cumhuriyet Halk Fırkası’na Mersin’den ilk başvuruyu yapan ve Mersin Belediyesinin ilk kadın meclis üyelerinden biri olan Zekiye Halil Olgaçay’ın 'Cumhuriyet Halk Fırkası’na kabul yazısının orijinal ve ıslak imzalı hali takdim edildi.
Yerel tarihçi ve turizmci Ali Merzeci, oğlu Güven Merzeci ile birlikte Başkan Seçer'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, “Çok önemli, değerli bir belge. Dünyada kadının adı yokken, ülkemizin kurucusu, mimarı, cumhuriyetimizin kurucusu, partimizin kurucusu, kurtarıcısı Ulu Önder’in 1930’lu yıllarda Türkiye’de kadınımıza seçme ve seçilme hakkını tanıması çok önemli. Önce yerel seçimlerde, daha sonra da milletvekilliği genel seçimlerinde 1934 yılında kadınlara bu hakkı verdi, 1935 seçimlerinde mebus oldular. Bu, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından da son derece önemli. Bu konuştuğumuz tarihten yaklaşık 1 asır sonra 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı konuşuyoruz. Hala kadınerkek eşitliğini konuşuyoruz, bu tip çalışmalar yapıyoruz. Demek bizden 1 asır önce o feraset, ileriyi görüş, zeka, o tarihlerde bazı kararlar aldırmış. Açıkçası böyle bir liderin kurduğu bir partinin mensubu olmak, böyle bir liderin kurduğu bir ülkede, bu coğrafyada böyle bir laik, demokratik bir cumhuriyeti kurmuş bir liderin görüşleri doğrultusunda yöneticilik yapmak her zaman bana onur vermiştir" dedi.
“Kadın emeğine ve kadına verdiğiniz değerden etkilendim”
Ali Merzeci, Başkan Seçer’in hizmetlerinde ve projelerinde kadın emeğini öne çıkararak, kadınlara öncelik vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kadın emeğine ve kadına verdiğiniz değerden etkilendim. Kadının Türkiye’de cumhuriyet ile vücut bulmuş haklarının bir maddi belgesini, bir müzayedede buldum, satın aldım ve dedim ki, ‘Başkanıma hediye edeceğim.’ Bununla ilgili gazete çalışması yaptım. Sadece kadın emeğine verdiğiniz değerden değil, bu hanımefendi, rahmetli, Mersin Belediyesinin ilk kadın meclis üyesi. Aynı aylarda Afet İnan Ankara’da meclis üyesi oluyor. İlk defa Anadolu’da Mersin bir hanımefendiyi meclisine sokuyor. Partiye kabul edildiğine dair bir belgeyi bulduk ve sizinle paylaşmak istedim” diye konuştu.
Merzeci ayrıca Vakit Gazetesi’nde yer alan haberin de taranmış ve çerçevelenmiş halini Başkan Seçer’e takdim ederken, Zekiye Halil Olgaçay hakkında da bilgiler paylaştı.
İçel Sanat Kulübü üyesi olduğunu da aktaran Merzeci, Başkan Seçer’e kulübe destekleri için de ayrıca teşekkür etti. Merzeci, Türkiye’de olmayan bir ‘Çocuk Kitapları Müzesi’ konusunu da Başkan Seçer’e iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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