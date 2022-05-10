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Mersin'de Festival Voleybol heyecanı başlıyor

DHA

Mersin'de Festival Voleybol heyecanı başlıyor


Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA) Mersin'de Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle bu yıl ilk kez yapılacak Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor. 
Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı maçların oynanacağı Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi´nde yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin katıldı.
Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl Mersin´de düzenlenen voleybol festivali kapsamında ilk olarak 11-16 Mayıs tarihleri arasında yıldız kız ve yıldız erkekler sahaya çıkacak. 18-25 Mayıs tarihleri arasında midi kız ve küçük erkekler kategorilerindeki maçlarla devam edecek voleybol festivali, 0916 Haziran arasında midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona erecek.
ABDULLAH ÖZYİĞİT: 4 BİNİN ÜZERİNDE SPORCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ
Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları´na yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığını hatırlatarak, Festival Voleybol´da ise 4 binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Kültürel, sanatsal, sportif ve sağlıklı hareketliliği içeren hareket ilkeleri kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Özyiğit, "Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri olan hareket ilkemiz kapsamında çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Bu ilkemiz kültürel, sanatsal, sportif ve sağlıklı bir hareketliliği içeriyor. Geçtiğimiz ay Yenişehir´de düzenlediğimiz uluslararası bir spor organizasyonu olan Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası´nda bir araya gelmiştik. Farklı ülkelerinden sporcuları kentimizde ağırladık ve çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık, umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda Dünya Triatlon Yarışları´na da ev sahipliği yapacağız. 2013 yılında kentimizde yapılan Akdeniz Oyunları´nda yaklaşık 3 bin sporcu ağırlamıştık, bu festivalde ise 4 binin üzerinde sporcu ağırlayacağız. Bu belki de Mersin´de bugüne kadar yapılmış en yüksek katılımlı spor organizasyonu olacak. Bu pencereden baktığımızda da aslında çok kıymetli bir organizasyon. Yine Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı kentimizde düzenledik ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Takımımız bugün de Kadınlar Basketbol Ligi´nde Fenerbahçe ile final oynayacak. Lig şampiyonu olma yolunda iddialıyız" dedi.
"PANDEMİDEN SONRA İLK KEZ"
Çok önemli bir ulusal spor organizasyonu için birlikte olduklarını kaydeden Başkan Özyiğit, "Belediyemiz ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası´nı Mersin´de, Yenişehir´de düzenliyoruz. Yaş gruplarının en üst düzey yarışması olan Festival Voleybol´da gelecekte milli formamız altında ülkemizi temsil edecek sporcular oynayacak. Yaklaşık 50 farklı ilden 160 takımla, farklı yaş gruplarından 4 bin sporcuyu ağırlayacağız. Daha önce İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya´da yapılan Festival Voleybol pandemi süreci nedeniyle 2019´dan bu yana ilk kez Yenişehirimizde düzenleniyor. Böyle bir organizasyonu kentimize getirdiğimiz için son derece mutluyuz" diye konuştu.
AHMET GÖKSU: ALTYAPILARI ÖNEMSİYORUZ
Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise federasyon olarak altyapıları çok önemsedikleri için Türkiye'nin voleybol ülkesi olduğunu her yerde anlatıklarını kaydederek, "Amacımız ülkemizdeki voleybolun ve milli takımımızın temel taşı olan altyapılara gösterilen öneminin kulüp ve tüm voleybol paydaşlarının bütünleyiciliğini sergilenmektir. Daha önce dört Festival Voleybol organizasyonu yapmıştık. Pandemi nedeniyle 2019 yılından bu yana ilk kez Yenişehir Belediyesi'nin organizasyona sağladığı katkıdan dolayı Mersin´de düzenliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı ve voleybola verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit´e teşekkür ediyoruz. Mersin´de düzenlenen organizasyonda 160 takıma ev sahipliği yapılacak. Bu festival için 80 Mersin hakemine de kurs verdik. Maçlarda bu hakemlerimiz görev alacak. Temiz Oyun İyi Davranış Projesi´ni ilk kez burada, Festival Voleybol´da uyguluyoruz. Sporda kazanmak için mücadele eden dostluk, barış ve kaynaşma olgularını geliştirmek önemli ama en önemlisi kaybetmeyi kabul ederek ve kazananı kutlamak. Biz voleybolda bunu istiyoruz" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-05-10 17:05:57

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