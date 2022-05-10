Mezitli’nin sinerjisi Türkiye’ye yayıldı

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan kompost üretimi seferberliği Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği adı altında örgütlenen gönüllülerin de büyük destek verdiği proje için gruplar kurarak semt pazarlarında her akşam devam eden sebze meyve atıkları toplanarak kompost üretimi farklı şehir ve kentlerde de yapılmaya başlandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da aralarında profesör, doktor, iş insanı, öğretmen, memur gibi farklı meslek gruplarından insanların yer aldığı gönüllülerle birlikte destek verdiği kompost üretimin, her akşam renkli buluşmalara sahne oluyor. Pazarın sona ermesiyle birlikte ellerine tırmık ve poşetleri alıp, şarkılar söyleyerek pazar kalıntılarını bir araya getiren gönüllüler, çöpe gidecek olan onlarca kilo atığın değerlenmesini sağlarken çektikleri fotoğraf ve videolarla da farklı şehirdeki kompost gönüllülerine selam gönderiyorlar.



1 yıldır son derece sistemli ve titiz bir çalışma ile kompost üretimine devam ettiklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Kompost üretimimiz adeta seferberliğe dönüşerek dev bir proje oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yanı sıra gönüllülerimiz tarafından görev planlaması yapılıyor. Atıklar tespit ediliyor. Proje herkese tek tek anlatılıyor. Daha çok sayıda gönüllünün desteği alınmaya çalışılıyor. Ben de aralarında profesör, doktor, öğretmen, kimyager gibi meslek gruplarından bir araya gelen insanlarımızın sebze meyve atığı toplamasına destek vermek amacıyla zaman zaman semt pazarına giderek bu özel buluşmaya eşlik ediyorum. Çok özel projeler yapıyoruz. Mersin’in, Mezitli’nin sinerjisi şehir şehir büyümeye devam ediyor” dedi.



Son yıllarda yaşanan kuraklık ve verim düşüklüğü tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla, Mezitli gönüllüleri ile birlikte üreticiler için kompost üretimine başladıklarını söyleyen Tarhan, “Son yıllarda art arda gelen felaketlerin oluşturduğu sorunlar karşısında Mezitli Belediyesi olarak, üreticinin yanında olmaya devam ediyoruz. Üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç, gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin artırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle Mikrobiyal Gübre dağıtımını yaptık. Şimdi de Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile kompost üretimine başladık. Bundan sonra da tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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