Davutoğlu, Mersin'e geldi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Kompleksi'ne gitti. Mersin Halciler Derneği üyeleri ile bir araya gelen Davutoğlu, ardından Nakliyeciler Sitesi ile merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Cem Evi´ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Davutoğlu, toplantı salonuna geçti. Davutoğlu, toplantı salonunda Mersin Cemevi yönetimi ve üyeleri ile bir araya gelirken Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz, yaptığı konuşmada alevilerin yaşadığı sorunlarla ilgili bugüne kadar bir gelişmenin yaşanmadığını söyledi.

Ardından söz alan Davutoğlu, Gelecek Partisi´nin programı ve alevilerle ilgili bakış açısına değindi. Parti olarak Türkiye´deki tüm inançlara aynı mesafede olacaklarını ve tüm sorunlarını çözeceklerini ifade eden Davutoğlu, iktidarları döneminde hiçbir vatandaşın, dini inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacağını sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-05-10 19:20:47



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