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Başkan Seçer: "Roman vatandaşlar Mersin'e renk katıyor" Hırvatistan Cumhuriyeti 12 azınlıktan sorumlu ve bağımsız milletvekili Veljko Kajtazi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti

İHA

Başkan Seçer: "Roman vatandaşlar Mersin'e renk katıyor" Hırvatistan Cumhuriyeti 12 azınlıktan sorumlu ve bağımsız milletvekili Veljko Kajtazi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti

Hırvatistan Cumhuriyeti 12 azınlıktan sorumlu ve bağımsız Milletvekili Veljko Kajtazi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Roman toplumuyla ilişkilerinin son derece iyi olduğunu ve iş birliğine büyük önem verdiklerine değinen Seçer, “Roman vatandaşlar kentimize renk katıyor” dedi.
Ziyarette, Hırvatistan Cumhuriyeti bağımsız Milletvekili Veljko Kajtazi, Kali Sera Roman Birliği Başkanı Suzanna Kricmar, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş yer aldı. Başkan Seçer, Türkiye’de Roman yurttaşların asli unsur olduğunu vurgulayarak, “Ama bu da bir gerçektir ki Hırvatistan’da ya da diğer bölgelerdeki Romanların yaşadığı sıkıntıların bu toplumsal sorunlardır, kültürel farklılıklardır, ekonomik, eğitim sorunlarıdır. Türkiye’de de yaşandığı bir gerçek” dedi.
Hırvatistan’da 40 bin Roman vatandaşın yaşadığına değinen Seçer, “Mesele sayısal değil. Yani az da olsa, nüfus çok da olsa, bu sorunlar aynı. Orada 40 bin olması sorunları azaltmıyor. Ya da daha fazla miktarda Roman yurttaşımızın Türkiye’de yaşaması sorunları artırmıyor. Sorunlar ortak” diye konuştu.
Seçer, Roman vatandaşlara bakış açılarından bahsederken, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu öncülüğünde Roman vatandaşların ya da diğer bazı toplulukların sorunları ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yürütüldüğüne değindi. Yerel iktidarı temsil eden bir başkan olarak partisinin Roman yurttaşlarla ilgili görüşleri doğrultusunda kentte politikalar uyguladığından söz eden Seçer, “Burada Roman toplumuyla son derece ilişkilerimiz iyi. Açık söyleyeyim, Roman vatandaşlar benim kentime bir yük, ağırlık değil. O insanlar buraya renk katıyor” şeklinde konuştu.
Roman toplumuyla her açıdan iş birliği yaptıklarını belirten Seçer, “Arkadaşlarımız çok iyi iş birliği yapıyorlar. Onlar bana çalışmalarını, projelerini sunuyorlar. Zaten ben de önüme gelen makul bütün projelere de uygunluk veriyorum. Biz birbirimizden memnunuz. Bir sorunumuz yok. Bu da şu anlama gelmesin, ‘her şey mükemmel, her şey tamam, Roman toplumu çok iyi durumda, bu ekonomiktir, bu kültüreldir, bu sosyaldir.’ Böyle bir doğru yok ama her geçen gün daha iyi çalışmalar yaparak, durumlarının daha iyi noktalara gelmesini, sorunları beraber aşacak çalışmalar yapmayı hepimiz zaten arzu ediyoruz. Bunu da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Veljko Kajtazi ise Başkan Seçer’i ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “O kadar çok sevinçliyim ki. Ben sizi kardeşim gibi görüyorum. Sosyal medyadan da çok sıkı takipçinizim. Çok iyi bir bürokrasi ekibiniz var ve onlar da çok müthiş işler yapıyorlar. Burada başlatılan iş birliğinin devamını getirmeyi ve bu işbirliğinin derinleşmesini arzuluyoruz” dedi.
Hırvatistan’ın küçük bir ülke olduğunu da vurgulayan Kajtazi, "Hırvatistan’ın tamamı neredeyse Mersin kadar. Hırvatistan küçük olduğu için oradaki Roman azınlığın nüfusu da az. Toplam Hırvat nüfusunun %1’i kadar, 40 bin civarında Roman var Hırvatistan’da. Hırvatistan’da da Romanların hayatı her yerde olduğu gibi çok zor. Maalesef Romanlar orada da iyi bir eğitime sahip değiller. İyi bir eğitim alanlar bile, iyi bir iş bulmakta zorlanıyorlar. Romanlara karşı çok ciddi bir ayrımcılık var. Roman toplumunu ve Roman kültürünü yeteri kadar bilmedikleri için de kafalarında Romanlara karşı pek çok önyargı var” diye konuştu.
Ziyarette Kajtazi, Başkan Seçer’e kardeşliği simgeleyen hediyeler takdim ederken, Seçer de günün anısına Kajtazi’ye ve Kricmar’a hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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