Diş tedavisinde dikişsiz implant dönemi

Diş kayıpları sorununda sıkça kullanılan bir yöntem olan implant uygulamasında, bazı hastalar için yaşanabilecek sorunların, 'dijital planlama' yöntemi ile dikişsiz implant uygulaması ile çözülebileceği bildirildi.

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi DT. Veysel Çeçen, dikiş olmadan sağlıklı dişlere sahip olabilmek için yeni nesil dikişsiz dijital implant tekniği ile daha basit ve rahat bir tedavinin mümkün olduğunu söyledi. Bu yöntemin özellikle şeker hastalarında, kanama problemi olan kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında, enfeksiyona yatkın ve direnci düşük olan bireyler ile belirli seviyedeki kanser hastalarında, ileri derecede böbrek ve karaciğer problemi olanlarda, ağrı eşiği düşük, antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı esnasında midebağırsak rahatsızlığı çeken hastalarda ve geçmişte diş hekimliği korkusu nedeniyle psikotravma yaşamış olan hastalarda kullanılabileceğini belirten Çeçen, "Dikişsiz implant yöntemi ile implant ameliyatı, ameliyat olmaktan çıkmış basit bir işlem haline gelmiştir" dedi.



Dijital planlama ile uygulanan dikişsiz implantlar hakkında bilgiler veren Çeçen, şöyle devam etti; "İmplanlatlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, fonksiyonel alternatif tedavi şeklidir. İmplant tedavisinin klinik ortamlarında yapılması, hastanın sağlığı için son derece önemlidir. Eğer ‘cerrahi operasyonlardan endişe duyuyorum’ diyorsanız, uygulama lokal anestezi kullanılarak yapılabiliyor. Anestezi işleminden sonra cerrahi operasyonla diş eti açılarak çene kemiği ortaya çıkarılıyor. Çene kemiğine öncelikle küçük çaplı rehber deliği açılıyor, ardından da rehber delik yavaşça genişletilerek implantın yerleştirileceği forma uygun hale getiriliyor. Çene kemiğindeki deliğin aşamalı olarak genişletilmesi sayesinde kemik üzerinde oluşacak travmatik etki de azaltılmış oluyor. Çene kemiğinde açılan boşluğa implant vidalanarak yerleştiriliyor. İmplant vidasının yerleştirilmesinden implantın kemikleşmesi ve implant yapılan bölgenin iyileşmesine kadar beklenileceği için implantın üzerine koruyucu bir kapak vida yerleştiriliyor. Birkaç ay sonra, koruyucu vida çıkartılarak implantın üzerine geçici bir kuron yerleştiriliyor. Geçici kuron, dişetinin doğal olarak kendini şekillendirebildiği ve etrafında büyüyebildiği bir şablon olarak görev yapıyor. Dişeti şekillendikten sonra geçici kuron, kalıcı kuronla değiştirilerek tedavi tamamlanıyor."



Dijital planlama nedir?

Diş tedavisinde uygulanan dijital planlama hakkında da bilgi veren Çeçen, "Dijital planlama, bilgisayarlı tomografi çekilip implantın yerleştirileceği bölgenin sanal ortamda belirlenmesi işlemidir. Sanal ortamda implantların yerleştirilmesinin belirlenmesinin ardından implant hastanın ağzına cerrahi operasyonla yerleştiriliyor. İmplantların yerleştirileceği bölgenin sanal ortamda belirlenerek hasta ağzına yerleştirildiği için hata payı ortadan kalkıyor. Herhangi bir hata ya da kaymanın yaşanmadığı bu yöntem sayesinde imkansız denilen bölgelere dahi implantın yapılması avantajı sağlanıyor" diye konuştu.

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