Mersin’de orman yangın ekipleri tatbikatlara başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde yangın tatbikatlarına başladı. Yılın ilk ‘Yangın Ekibi İşbaşı Eğitimi’, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı. Eğitime, Anamur ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli yangın işçileri, yangın söndürme gönüllüleri ve hükümlüler katıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre tatbikatta, çıkabilecek orman yangınlarına karşı yangın ekiplerinin koordineli şekilde söndürme çalışması yapmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.



“Yangın ihbarı aldığımızda tek gündemimiz yangını kontrol altına almak olmalı”

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, eğitimde yaptığı konuşmada, ormanların en önemli zenginlik olduğunu belirterek, “Bu eğitimlerin en önemli amacı; bildiklerimizi pekiştirmek, doğruluğunu çek etmek, aramıza yeni dahil olan ve gönüllü arkadaşlarımıza bu çerçevede entegrasyonu sağlamaktır. Taşıdığımız sorumluluk gereği orman yangınları konusunda ülkemizde en yetkin ve en programlı kurumun Orman Genel Müdürlüğü olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğun gereği olarak bunu topluma hissettirmemiz de çok önemli. Yangın ihbarı aldığımızda tek gündemimiz yangını kontrol altına almak olmalı. Şeflerimizin, orman muhafaza memurlarımızın yangın ekipleriyle birlikte el ele, omuz omuza mücadele etmesini istiyoruz. Tüm ekiplerimizin senkronize olması durumunda olumlu sonuç alabiliriz. Yangın esnasında herkesin kendine verilen görevi icra etmesi başarıya ulaşılması açısından çok önemli. Sahip olduğumuz imkanları ve kapasiteyi yerli yerinde ve etkin bir şekilde kullanmamız durumunda en iyi sonucu alabileceğimizi düşünüyorum. Birey olarak ‘ben iyi olursam, her şey iyi olur’ diye düşünüp üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek her şey iyi olur ve zafiyet yaşamayız. Sizlerden beklediğimiz başarının gerçekleşmesi için iş güvenliğini çok önemsiyoruz. Uyulması gereken kuralların tamamına uyulmasını istiyoruz. Bu coğrafyada yaşıyorsak bu yangınlarla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Her şeyden önce muhtemel yangınların canımıza, sağlığımıza zarar vermemesini temenni ediyorum. 2022 yılının olabildiğince az hasarla geçen bir sezon olmasını diliyorum. Zorlu mücadelede göstermiş olduğunuz gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi.

4 grup halinde yapılacak olan işbaşı eğitimlerinin, 9 orman işletme müdürlüğü çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

