Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir kuyumcuda sahte 500 dolar bozduran yabancı uyruklu H.Z.A. ile M.A., bir başka kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.H.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 50´lik ve 100´lük banknotlar halinde sahte 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden yabancı uyruklu, 1'i kadın 2 kişi, 5 adet sahte 100 dolarlık banknotu bozdurmak için iş yeri sahibi B.K.´ye verip 7 bin 335 lira aldı. Kuyumcu B.K., bankaya yatırmak için götürdüğü banknotların veznedeki görevliden sahte olduğunu öğrendi. B.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerine giderek incelemede bulundu. Dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelileri Kuvayi Milliye Caddesi´ndeki bir başka kuyumcuda sahte dolar bozduracakları sırada suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 3 bin dolar ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadın şüpheli H.Z.A. ile M.A.'nın olaydan bir gün önce Mersin'e gelip, Yenişehir ilçesinde bulunan günübirlik konaklama tesisinde kaldıkları saptandı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, buradaki yabancı uyruklu A.H.M.´yi de gözaltına aldı. Aramalarda sahte 50 ve 100´lük banknotlar halinde 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2022-05-11 12:12:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.