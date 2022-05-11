Seçer: “Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel birey sayısı 200 binlerin üzerinde” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’de özel birey sayısına bakıldığı zaman veri tabanı oluşturma konusunda bir sorun olduğunu belirterek, “Ancak biz Mersin'de bir veri tabanı oluşturmuşuz. 32 bin 557 kişi kayıtlı. Oysa biz biliyoruz ki, Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel birey sayısı 200 binlerin üzerinde” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından ‘1016 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. ‘Engel Yok Birlik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen ve Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirilen yemeğe, Mersin’de faaliyet gösteren engelli derneklerinin şube başkanları, temsilcileri, üyeleri, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezleri ve çok sayıda özel gereksinimli birey katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, ilk olarak Engelsiz Yaşam Merkezi El Sanatları Sergisini gezdikten sonra yemeğe geçti ve özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.



“Hizmet götürürken ayrımcılık asla bizim aklımıza gelmez”

Başkan Seçer, yemekte yaptığı konuşmada, beraber olmanın, birlikte dertleri ve sevinçleri paylaşmanın insan olarak en büyük gereksinim olduğunu ifade ederek, “Burada çok özel insanlar var, özel yurttaşlarımız var. Bizim özel durumumuz, etnik yapımız, mezhebimiz, meşrebimiz eşit yurttaş olmamızı engelleyen unsurlar değildir. Biz bunu reddederiz. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana hizmetlerinde hiçbir konuda ayrımcılık yapmadıklarını belirten Seçer, sağlık alanında özel bireylere ayrı ayrı hizmet veren 2 ayrı daireyi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında bir araya getirdiklerini anlattı. Seçer, “3 yıl süre zarfında, sorumluluğum altındaki Mersinli hemşehrilerime hizmet götürürken asla bir ayrımcılık bizim aklımıza gelmedi. Konuşmalarımızda, yaptığımız hizmetlerde insanların dinini, milliyetini, mezhebini istismar etmedik. Ne dini inançlarına, maneviyatlarına dokunduk, onları bir siyasi bezirgan gibi kullandık ne de milliyetleri üzerinden siyaset yapıp siyaset bezirganlığı yaptık. 3 yılımız böyle geçti. Biz bunu kendimizi zorlayarak yapmıyoruz. Kafamızda, dünyamızda, yaşamımızda, dünya görüşümüzde, ideolojimizde ve kalbimizde olan bu” şeklinde konuştu.



“Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel birey sayısı 200 binlerin üzerinde”

Özel birey sayısına bakıldığı zaman veri tabanı oluşturma konusunda bir sorun olduğunu söyleyen Seçer, “Bu, belediyenin sorunu değil. Ancak biz Mersin'de bir veri tabanı oluşturmuşuz. 32 bin 557 kişi kayıtlı. Oysa biz biliyoruz ki, Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel birey sayısı 200 binlerin üzerinde” ifadelerini kullandı.



“2021 yılında bin 427 özel bireyimize 15 bin 524 hizmet vermişiz”

Seçer, 13 ilçede evde sağlık ve bakım hizmeti verdiklerini vurgulayarak, “Biz 2021 yılında bin 427 özel bireyimize 15 bin 524 hizmet; 2022 yılında ilk 5 ayda da yine bin 154 özel bireyimize 6 bin 602 hizmet vermişiz. Aynı zamanda da transfer aracı hizmetlerimizden 15 bin 202 talep üzerine yararlanma gerçekleşmiş. Tekerlekli sandalye, işitme cihazı, koltuk değneği, hasta yatağı gibi 740 adet medikal malzeme desteği sağladık. Bugüne kadar 120 adet akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bunun üzerine bir 60 adet daha akülü sandalye dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezini çok daha efektif ve işler hale getirmek için çaba sarf ettiklerini de belirten Seçer, her metrekareyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



“13 ilçemizde Mola Evi yapmak için gayret ediyoruz”

Mola Evlerinin öneminden de söz eden Başkan Seçer, Toroslar ve Tarsus’ta Mola Evlerinin olduğunu kaydederek, “Kültür Parkta bir Mola Evi projemiz var. Zaten biz oraya Mersin İdmanyurdu ile Hilton arasına bir düzenleme projesi yaptık. İmza engeline takıldık. Orada bir Mola Evi yapılacak. Erdemli’de çok talep var, arkadaşlar yer arayışı içerisinde, bir Mola Evi de oraya düşünüyoruz. 13 ilçemizde Mola Evi yapmak için gayretlerimiz var” diye konuştu.

Duyu Bütünleme Hizmetinin de çok önemli olduğunu ve bu hizmeti ücretsiz sunduklarını ifade eden Seçer, bu hizmetin Sağlıklı Kentler Birliğinin en iyi uygulama yarışmasında birincilik ödülü aldığını anımsattı. Seçer, Duyu Bütünleme konusunda toplam bin 682 seans hizmet verildiğini söyledi. Akülü şarj istasyonlarının da her geçen gün sayısını artırdıklarını belirten Seçer, şu anda 10 adet akülü şarj istasyonu bulunduğunu anlattı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı hakkında da detaylı bilgiler veren Seçer, “Orayı 2 Haziran 2021’de açtık. 4 bin 250 metrekare orası. İçinde 2 adet bocce sahası, çocuk oyun parkı, üstü kapalı yüzme havuzu, fitness, dans salonu, survivor parkuru var. 500 öğrenci dönüşümlü olarak faydalanıyor. Orada sportif faaliyetler yapılıyor. Gelişimsel oyun terapisi; bu da çok önemli, engelli çocuklar ile engelsiz çocuklar bir arada kaynaştırma eğitimi şeklinde eğitim alıyorlar. Bir psikolog, bir özel eğitim öğretmeni ve bir çocuk gelişimi görev yapıyor. Yine terapi amaçlı yüzme kurslarımız var orada. Bocce, el sanatları atölyesi, dans kursu, resim, drama kursları, özel çocuklarımız için çok önemli hizmetler. Yine ebeveynlerimiz için de orada bazı etkinlikler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Görüntülü Destek Hattı hakkında da bilgiler paylaşan Seçer, engelsiz plajlardan da söz etti. Seçer, Susanoğlu, Kızkalesi ve Yemişkumu’nda engelli rampalarının yer aldığını belirterek, bu sezon ihtiyaç duyulduğunda diğer plajlarda da taleplere göre bunları artırabileceklerini söyledi. Seçer, yeni aldıkları belediye otobüslerinin tamamının da özel bireyler için dizayn edilmiş otobüsler olduğunu kaydetti.

Engelliler Haftası boyunca çok sayıda etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Seçer, özel bireyleri bu etkinliklere davet etti.

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