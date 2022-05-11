Davutoğlu, Mersin'de esnafla bir araya geldi



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'in Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret edip, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İl Başkanı Hamit Kırış, Erdemli İlçe Başkanı Osman Tezcan ve partililerin eşliğinde yürüyerek esnafı ziyaret etti. Esnaf ile tek tek tokalaşıp, sohbet eden Davutoğlu, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Halil Metik ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Burada konuşan Davutoğlu, "Esnaflarımız çok önemlidir. Esnafın yüzü gülmüyorsa bilin ki ekonomi iyi değildir. Şu anda ekonomi bakanlığı yapan kişinin en son yapacağı iş ekonomi bakanlığıdır. Bu işten anlamıyor. Benim başbakanlık yaptığım dönemde esnaflarımıza çok iyi destekler veriyorduk ama şu anda esnafımız zor durumda. İnşallah sizlerin desteği ile yine güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Davutoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metik ise "Odamızı ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederiz. 31 yıllık başkanlık hayatımda ilk defa başbakanlık yapmış bir kişi buraya geldi. Onun için çok minnettarım. Esnafın durumu zor. Bu zor günler inşallah bir an önce sona erer" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Erdemli Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Rasim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Çiftçilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Davutoğlu, ziyaretin ardından kara yolu ile Erdemli'den ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-05-11 16:57:48



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