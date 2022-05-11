Telefonu şarja takarken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde cep telefonunu şarja takarken akıma kapılan bir genç hayatını kaybetti. Gencin cenaze namazını ise kardeşi kıldırdı.

Olay, ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan Abdullah Baysal (26) , elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı. Daha sonra genç adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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