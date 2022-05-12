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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes Bulvarındaki refüje rulo çim seriliyor

İHA

Adnan Menderes Bulvarındaki refüje rulo çim seriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarının 34. Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısmında tamamlanan otomatik sulama sistemi ve bordür çalışmalarının ardından bulvar üzerindeki refüje 26 bin metrekare rulo çim serim çalışmalarına başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarının 34. Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısmında yer alan refüje rulo çim seriyor.

Refüjün sulama sistemi, toprağı ve bordürü yenilendi
Geçen yıl Adnan Menderes Bulvarının 34. Cadde ve Babil Caddesi arasında yer alan kısmındaki refüje otomatik sulama sistemi yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, refüjün peyzaj çalışmalarını da tamamlamıştı. Ekipler, bulvar üzerindeki çalışmaların bir sonraki etabını 34. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında yürüttü. Otomatik sulama sistemi yerleştirilen refüj üzerinde; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise bordür yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Otomatik sulama sistemi ve bordürleri yenilenen refüjün mevcut toprağını da yenileyen ekipler, toprağı bordür seviyesine getirdi. Refüjdeki son dokunuşları gerçekleştiren ekipler, 26 bin metrekarelik rulo çim serim işlemine başladı.

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