Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan F.Y. (30), gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı´ndaki bir kozmetik mağazasına giren F.Y.´nin ürünleri çaldığını fark eden çalışanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.Y.'yi mağazada gözaltına aldı. F.Y.'nin yapılan sorgulamasında 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-05-12 11:23:23



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