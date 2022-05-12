Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski kocası tarafından vurulan kadın, serbest kalmasından korkuyor Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi Hastaneden gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görülürken, müşteki kadın şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor Derya D.: "Serbest kalacak diye korkuyorum"

İHA

Eski kocası tarafından vurulan kadın, serbest kalmasından korkuyor Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi Hastaneden gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görülürken, müşteki kadın şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor Derya D.: "Serbest kalacak diye korkuyorum"

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Hastaneden gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görülürken, müşteki kadın şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor. Derya D., "5 kez ameliyat oldum. Ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar var. Serbest kalacak diye korkuyorum" dedi.
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A. SEGBİS yöntemiyle katılırken, müşteki eski karısı Derya D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada hastaneden gelen rapor üzerine tanık ve müştekiler ile avukatlar dinlendi. Gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görüldü. Savunma yapan sanık Şerif A., öldürme kastının olmadığını, bunun raporlarda da görüldüğünü belirterek, tahliyesini talep etti.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Heyet, karar için Adli Tıp Kurumundan gelecek esas raporu bekleyecek.
Olay, 29 Aralık 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana gelmişti. Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

"Olay sonrası 5 kez ameliyat oldum"
Yaşadığı olayla ilgili konuşan Derya D., olay günü işe gittiğini ve birden şüphelinin arabayla önünü kestiğini söyledi. Elindeki silahla kendisini zorla arabaya bindirmeye çalıştığını vurgulayan müşteki kadın, "Arabaya binmek istemediğim için beni itekleyerek silah sıkmaya başladı. Ben o an yere düştüm. Benim gördüğüm kadar geri geri gelerek beni araba ile ezmeye çalıştı. Ben sonrasını hatırlamıyorum. Ayaklarımda çok kan kaybı oldu. Ben olay sonrası 5 kez ameliyat geçirdim. Hiç yürüyemiyordum. Şu an ayağımda kalıcı aksama var. Uzak mesafeye gittiğim zaman ayağım kendiliğinden aksıyor, ağrı oluyor. Ağır olarak yürüyorum ancak 2 tane küçük çocuğum var. Ayağa kalkmak zorundaydım" dedi.

"Serbest kalacak diye korkuyorum"
Şüpheliyle 9 yıl evli kaldıktan sonra geçen yıl temmuz ayında boşandıklarını kaydeden Derya D., "Mahkeme adli tıptan 3 kez rapor talebinde bulundu. En son gelen hayati tehlikemin olduğu yazıyor. Çünkü 3 tane kurşun benim ana damarımı patlattı. Ben bu yüzden 5 kez ameliyat geçirdim. Şu an yapay damarla yaşıyorum. Ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar var. İçmediğim zaman vücuduma pıhtı atıyor. İlaçlara mahkum bırakıldım. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Çıksa bile benden umudunu kessin. Ben çocuklarımla mutluyum. Onların başındayım onlara sahip çıkıyorum. Serbest kalacak diye korkuyorum. Bilmiyorum ne olur ama adalete güvenmek istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'da kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Toroslar'da kapsamlı temizlik
Mersin Büyükşehir Belediyesinden engellilere 60 akülü sandalye Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir firma ile işbirliğinde her yıl gerçekleştirdiği akülü sandalye dağıtımı çerçevesinde bu yıl da 60 engelli vatandaşa sandalyeleri teslim edildi Seçer: “Sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından biri de özel yurttaşlarımızın yanında olabilmek”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden engellilere 60 akülü ...
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü ...
Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ...
Erdemli’de sulama suyu sevinci
YEREL HABERLER Erdemli’de sulama suyu sevinci
Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel eğitimini değerlendirdi
YEREL HABERLER Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza hazırlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza ...
Adnan Menderes Bulvarındaki refüje rulo çim seriliyor
YEREL HABERLER Adnan Menderes Bulvarındaki refüje rulo çim seriliyor
Hazır giyimde ihracat şampiyonları ödüllerini alıyor AHKİB, Akdeniz'in hazır giyim devlerini ödüllendirecek
YEREL HABERLER Hazır giyimde ihracat şampiyonları ödüllerini ...
Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine atandı Yaklaşık 5 yıldır Mersin’de görev yapan Vali Su’nun yerine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine ...
Mersin’de yaz havasıyla orkide ağaçları çiçek açtı, karsambaç satışları başladı
YEREL HABERLER Mersin’de yaz havasıyla orkide ağaçları çiçek açtı, ...
Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü
Telefonu şarja takarken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Telefonu şarja takarken akıma kapılan genç yaşamını ...
Başkan Bozdoğan, meclis toplantısında Tarsus İdman Yurdu’na destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, meclis toplantısında Tarsus İdman ...
Mersin'de milli eğitim yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Mersin'de milli eğitim yatırımları değerlendirildi
Davutoğlu, Mersin'de esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Davutoğlu, Mersin'de esnafla bir araya geldi
Başkan Seçer, özel gereksinimli çocuklarla pizza yaptı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Pizza Atölyesi etkinliğinde özel gereksinimli bireylerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, özel gereksinimli çocuklarla pizza ...
Polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık ...
Seçer: “Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel birey sayısı 200 binlerin üzerinde” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı
YEREL HABERLER Seçer: “Mersin'de kayıt altına alınması gereken özel ...
Mersin'de 'Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışması' yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek ...
İdlib şehidi İbrahim Tüzel’in ismi kütüphaneye verildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi İbrahim Tüzel’in ismi kütüphaneye ...
Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken ...
Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Bocce Takımından bir başarı daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.