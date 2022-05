Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Hastaneden gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görülürken, müşteki kadın şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor. Derya D., "5 kez ameliyat oldum. Ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar var. Serbest kalacak diye korkuyorum" dedi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A. SEGBİS yöntemiyle katılırken, müşteki eski karısı Derya D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada hastaneden gelen rapor üzerine tanık ve müştekiler ile avukatlar dinlendi. Gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görüldü. Savunma yapan sanık Şerif A., öldürme kastının olmadığını, bunun raporlarda da görüldüğünü belirterek, tahliyesini talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Heyet, karar için Adli Tıp Kurumundan gelecek esas raporu bekleyecek.

Olay, 29 Aralık 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana gelmişti. Derya D., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı. Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.



"Olay sonrası 5 kez ameliyat oldum"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Derya D., olay günü işe gittiğini ve birden şüphelinin arabayla önünü kestiğini söyledi. Elindeki silahla kendisini zorla arabaya bindirmeye çalıştığını vurgulayan müşteki kadın, "Arabaya binmek istemediğim için beni itekleyerek silah sıkmaya başladı. Ben o an yere düştüm. Benim gördüğüm kadar geri geri gelerek beni araba ile ezmeye çalıştı. Ben sonrasını hatırlamıyorum. Ayaklarımda çok kan kaybı oldu. Ben olay sonrası 5 kez ameliyat geçirdim. Hiç yürüyemiyordum. Şu an ayağımda kalıcı aksama var. Uzak mesafeye gittiğim zaman ayağım kendiliğinden aksıyor, ağrı oluyor. Ağır olarak yürüyorum ancak 2 tane küçük çocuğum var. Ayağa kalkmak zorundaydım" dedi.



"Serbest kalacak diye korkuyorum"

Şüpheliyle 9 yıl evli kaldıktan sonra geçen yıl temmuz ayında boşandıklarını kaydeden Derya D., "Mahkeme adli tıptan 3 kez rapor talebinde bulundu. En son gelen hayati tehlikemin olduğu yazıyor. Çünkü 3 tane kurşun benim ana damarımı patlattı. Ben bu yüzden 5 kez ameliyat geçirdim. Şu an yapay damarla yaşıyorum. Ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar var. İçmediğim zaman vücuduma pıhtı atıyor. İlaçlara mahkum bırakıldım. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Çıksa bile benden umudunu kessin. Ben çocuklarımla mutluyum. Onların başındayım onlara sahip çıkıyorum. Serbest kalacak diye korkuyorum. Bilmiyorum ne olur ama adalete güvenmek istiyorum" diye konuştu.

