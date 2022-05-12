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Mersin’de 2021’de 22 bin 944 bebek doğdu

İHA

Mersin’de 2021’de 22 bin 944 bebek doğdu

– Mersin’de, 2021 yılında doğurganlık hızı 1,72 ile Türkiye ortalamasını geçti. Mersin’de geçen yıl 22 bin 944 bebek doğarken, bunun 11 bin 867’sini erkek, 11 bin 77’sini ise kız bebekler oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Doğum İstatistikleri 2021 sonuçlarını açıkladı. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 1 milyon 79 bin 842 olurken, canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.
Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 1549 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı ise Türkiye genelinde 2001 yılında 2,38 çocukken, 2021’de 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Bu sonuç, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını ortaya koydu.

Mersin’de doğurganlık hızı 1,72 oldu
TÜİK açıklamasında Mersin’deki doğurganlık istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, Mersin’de, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2021’de 1,72 olarak gerçekleşerek, Türkiye ortalamasını geçti. Mersin, doğurganlık hızında Niğde ile birlikte 25’inci sırada yer aldı. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,81 çocukla Şanlıurfa olurken, en düşük olduğu il ise 1,21 çocukla Kütahya oldu.
Mersin’de, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise geçen yıl 12,2 olarak gerçekleşti.
Öte yandan, Mersin’de geçen yıl 22 bin 944 canlı bebek doğarken, bu bebeklerin 11bin 867’sini erkekler, 11 bin 77’sini ise kızlar oluşturdu.

Mersin’de doğurganlık hızının en fazla olduğu yaş grubu binde 113 ile 2529 yaş aralığında oldu
Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızında da 2021’de Mersin’de 2529 yaş aralığı binde 113 ile ilk sırada yer aldı. Kentte, 1519 yaş grubunda binde 13, 2024 yaş grubunda doğurganlık hızı binde 73, 3034 yaş grubunda binde 90, 3539 yaş grubunda binde 43, 4044 yaş grubunda binde 11, 4549 yaş grubunda ise binde 1 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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