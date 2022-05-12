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KAZA ANI KAMERADA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasındaki araçları yoldan çeken vinç operatörü Ali Türkmen'in (43), freni boşalan bir başka TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-05-12 15:49:31



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