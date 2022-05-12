Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi

İHA

Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, kentin doğu girişindeki tır trafiği sorununu gündeme getirerek, çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi. Seçer, “Oradaki uygunsuz tır parklanmaları ve hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat nedeniyle kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde. Kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı 1. birleşim toplantısı, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında 1016 Mayıs Engelliler Haftasını kutlayan Başkan Seçer, “Özel gereksinimli tüm vatandaşlarımızı toplumun ayrı bir kesimi olarak değil, bütünleşmiş bir parçası olarak görüyoruz. Onların sosyal hayata katılımları belediye olarak bizim sorumluluğumuz, onların da en temel insan hakkıdır. Aldığımız yeni otobüslerden yolların erişebilir olmasına kadar onlara engelsiz bir Mersin oluşturmak için çalışıyoruz, çünkü Mersin’de engel yok, birlik var” diye konuştu.
Seçer, 12 Mayıs Hemşireler Günü, 14 Mayıs Eczacılar Günü ve 14 Mayıs Çiftçiler Gününü de kutladı. Seçer, toplantıda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gerçekleştirecekleri etkinliklerle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

“Kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde”
Mersin’in doğu girişinde yaşanan tır trafiği yoğunluğu ile ilgili yapılması gerekenlerin ilgili firma tarafından henüz yerine getirilmediğini de hatırlatan Başkan Seçer, konuyu yeniden meclise taşıdı. Seçer, “Bahsettiğim liman kapısının olduğu cadde, Mersin’in ana girişi, evimizin holü. Oradaki uygunsuz tır parklanmaları ve oradaki çalışmaların, hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat ve zarar nedeniyle kentin doğu girişi, Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde. Bu durum hala devam ediyor. D400, Turgut Özal Bulvarı ve 132. Caddeyi içeren, limana gelen ve giden tır trafiğinin şehir trafiğinden ayrıştırılması bundan 6 ay önce yapılan mutabakat gereğince MIP tarafından sağlanacaktı. Zaten gerekli teknik ve imar düzenlemeleri konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni yapmıştır. Yol güzergahındaki Tarım İl Müdürlüğünün veterinerlik binasının yıkımı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinin üst geçidi yine ilgili firma tarafından yapılacaktı” ifadelerini kullandı.

“Kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmalar başlatılmalı”
Görüşmeler yapılırken 9 ay içerisinde o bölgedeki çalışmaların yapılacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirten Seçer, “Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bize ait olan o caddede bir takım altyapı çalışmaları yapacağız. Ardından Mersinimize yakışır bir doğu girişi için üst yapı çalışmalarını yapacağız. Dolayısıyla 6 ay gibi bir süre geçti ama fiili olarak; sizler de gözlemliyorsunuz, vatandaşlar da bana şikayet ediyor. Tabi vatandaşlar işin iç yüzünü bilmiyor ama buradan aydınlatma gereği duyuyorum. O cadde bize ait ama limanın doldur boşalt işlemleri aksamasın diye herhangi bir çalışma başlatmadık. Bize belirli bir yapılma süresi verildi. Bizim kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli Belediyesi, antik liman için harekete geçiyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, antik liman için harekete geçiyor
19 Mayıs coşkusu tüm Mersin'i saracak
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusu tüm Mersin'i saracak
Mersin'de 2 katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 2 katlı eski binanın yıkımı ...
Oynarken boynuna ip dolanan çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Oynarken boynuna ip dolanan çocuk hastanelik oldu
Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı; operatör öldü (2)
YEREL HABERLER Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR ...
Mersin’de 2021’de 22 bin 944 bebek doğdu
YEREL HABERLER Mersin’de 2021’de 22 bin 944 bebek doğdu
Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme çağrısı
Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR'ın çarptı; operatör öldü
YEREL HABERLER Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR'ın ...
Mersin’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,20 kişi
YEREL HABERLER Mersin’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,20 kişi
Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ...
Kurtarmaya gitti canından oldu 4 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kurtarmaya gitti canından oldu 4 tır, 1 kamyon ve 1 ...
Mersin ve Adana, göreli yoksullukta birinci, gelir eşitsizliğinde üçüncü sırada
YEREL HABERLER Mersin ve Adana, göreli yoksullukta birinci, gelir ...
Eski kocası tarafından vurulan kadın, serbest kalmasından korkuyor Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi Hastaneden gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görülürken, müşteki kadın şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor Derya D.: "Serbest kalacak diye korkuyorum"
YEREL HABERLER Eski kocası tarafından vurulan kadın, serbest ...
Toroslar'da kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Toroslar'da kapsamlı temizlik
Mersin Büyükşehir Belediyesinden engellilere 60 akülü sandalye Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir firma ile işbirliğinde her yıl gerçekleştirdiği akülü sandalye dağıtımı çerçevesinde bu yıl da 60 engelli vatandaşa sandalyeleri teslim edildi Seçer: “Sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından biri de özel yurttaşlarımızın yanında olabilmek”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden engellilere 60 akülü ...
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü ...
Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ...
Erdemli’de sulama suyu sevinci
YEREL HABERLER Erdemli’de sulama suyu sevinci
Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel eğitimini değerlendirdi
YEREL HABERLER Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza hazırlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza ...
Adnan Menderes Bulvarındaki refüje rulo çim seriliyor
YEREL HABERLER Adnan Menderes Bulvarındaki refüje rulo çim seriliyor
Hazır giyimde ihracat şampiyonları ödüllerini alıyor AHKİB, Akdeniz'in hazır giyim devlerini ödüllendirecek
YEREL HABERLER Hazır giyimde ihracat şampiyonları ödüllerini ...
Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine atandı Yaklaşık 5 yıldır Mersin’de görev yapan Vali Su’nun yerine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.