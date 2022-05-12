TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Amed Sportif Faaliyetleri: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup PlayOff çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Amed Sportif Faaliyetleri berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Bersan Duran xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Azad xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 65 x), Artun xx (Uygar dk. 86 ?), Hakan Demir xx, Alperen xx, Gökhan xx (Muharrem dk. 90+4 ?), Eren xx (Yılmaz dk. 65 x), Volkan xx, Sefa Durmuş xx, Erman xx
Amed Sportif Faaliyetleri: Cantuğ xx, Hüseyin xx, Anıl xx (Murat dk. 88 ?), Kerem xx, Üstün xx (Muhlis dk.71 x), Kutay xx, Okan xx (İsmail dk. 90+2 ?), Oğuz xx, Mehmet xx, Mansur xx (Bünyamin dk. 71 x), Mervan xx (Cenk dk. 88 ?)
Sarı kartlar: Azad (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri)
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