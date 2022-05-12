Okan ÇALIŞKAN / TARSUS MERSİN,(DHA)- STAT: Tarsus
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran
TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizAzad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk. 65 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, Erman
AMED SPORTİF FAALİYETLERİ: Cantuğ Hüseyin, Anıl (Dk. 88 Murat), Kerem, Üstün (Dk. 71 Muhlis), Kutay, Okan (Dk. 90+2 İsmail), Oğuz, Mehmet, Mansur (Dk. 71 Bünyamin), Mervan (Dk. 88 Cenk)
SARI KART : Azad (Tarsus İdman Yurdu) Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetleri ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-05-12 22:47:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.