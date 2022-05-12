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Okan ÇALIŞKAN / TARSUS MERSİN,(DHA)- STAT: Tarsus

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizAzad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk. 65 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, Erman

AMED SPORTİF FAALİYETLERİ: Cantuğ Hüseyin, Anıl (Dk. 88 Murat), Kerem, Üstün (Dk. 71 Muhlis), Kutay, Okan (Dk. 90+2 İsmail), Oğuz, Mehmet, Mansur (Dk. 71 Bünyamin), Mervan (Dk. 88 Cenk)

SARI KART : Azad (Tarsus İdman Yurdu) Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetleri ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-05-12 22:47:09



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