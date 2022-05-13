'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi Mersin polisinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi Kadının örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kente geldiği ortaya çıkmıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi Mersin polisinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi Kadının örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kente geldiği ortaya çıkmıştı

İHA

'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi Mersin polisinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi Kadının örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kente geldiği ortaya çıkmıştı

Mersin polisinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Kadının, örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kente geldiği ortaya çıkmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, 9 Mayıs sabahı operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, O.S.E.A., S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A, A.H, C.H. ve A.H'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1'i kadın 11 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.
Kadının örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kentte geldiği ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Amed Sportif Faaliyetleri: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Amed ...
Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, tır trafiği ile ilgili çalışmaların bir ...
Mezitli Belediyesi, antik liman için harekete geçiyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, antik liman için harekete geçiyor
19 Mayıs coşkusu tüm Mersin'i saracak
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusu tüm Mersin'i saracak
Mersin'de 2 katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 2 katlı eski binanın yıkımı ...
Oynarken boynuna ip dolanan çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Oynarken boynuna ip dolanan çocuk hastanelik oldu
Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı; operatör öldü (2)
YEREL HABERLER Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR ...
Mersin’de 2021’de 22 bin 944 bebek doğdu
YEREL HABERLER Mersin’de 2021’de 22 bin 944 bebek doğdu
Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme çağrısı
Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR'ın çarptı; operatör öldü
YEREL HABERLER Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR'ın ...
Mersin’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,20 kişi
YEREL HABERLER Mersin’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,20 kişi
Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ...
Kurtarmaya gitti canından oldu 4 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kurtarmaya gitti canından oldu 4 tır, 1 kamyon ve 1 ...
Mersin ve Adana, göreli yoksullukta birinci, gelir eşitsizliğinde üçüncü sırada
YEREL HABERLER Mersin ve Adana, göreli yoksullukta birinci, gelir ...
Eski kocası tarafından vurulan kadın, serbest kalmasından korkuyor Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi Hastaneden gelen raporda yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu görülürken, müşteki kadın şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istiyor Derya D.: "Serbest kalacak diye korkuyorum"
YEREL HABERLER Eski kocası tarafından vurulan kadın, serbest ...
Toroslar'da kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Toroslar'da kapsamlı temizlik
Mersin Büyükşehir Belediyesinden engellilere 60 akülü sandalye Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir firma ile işbirliğinde her yıl gerçekleştirdiği akülü sandalye dağıtımı çerçevesinde bu yıl da 60 engelli vatandaşa sandalyeleri teslim edildi Seçer: “Sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından biri de özel yurttaşlarımızın yanında olabilmek”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden engellilere 60 akülü ...
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kozmetik mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü ...
Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 435 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ...
Erdemli’de sulama suyu sevinci
YEREL HABERLER Erdemli’de sulama suyu sevinci
Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel eğitimini değerlendirdi
YEREL HABERLER Türk uzmanlar, Novovoronej NGS’deki personel ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza hazırlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, plajları yaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.