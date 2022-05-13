Mersin'de 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Silifke ilçesi Atakent Mahallesinde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekipler, kaldıkları adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 5 gram esrar, 84 adet sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 5 bin 425 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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