‘Engelsiz Oyun Şenliği’nde renkli görüntüler Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftasında düzenlediği şenlikte, engelli bireyler dans, müzik ve sporla coştu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘1016 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlediği ‘Engelsiz Oyun Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Parkta gün boyunca süren şenliğe bine yakın özel gereksinimli birey katıldı. Engelli bireyler dans, müzik ve sporla coştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin iş birliğinde gerçekleştirilen Engelsiz Oyun Şenliğine; Floor Curling Mersin İl Temsilciliği, Hemsball Mersin İl Temsilciliği ve Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi de katkı sundu.

‘Sevgi Her Engeli Aşar’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Mersin’deki özel eğitim uygulama okulları, rehabilitasyon merkezleri, Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Mola Evlerinde eğitim gören özel bireyler katıldı. Aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Gün boyu 200’er kişilik gruplar halinde Kültür Park Amfi Tiyatroda ağırlanan özel bireyler, ilk olarak beden eğitimi öğretmenleri ve müzik eşliğinde dans ederek ısınma hareketleri yaptı. Ardından curling yapan özel bireyler, şişme oyun alanında langırt oynadı.

Gün boyu sportif etkinliklerle dolu dolu bir gün yaşayan özel bireyler, voleyboldan badmintona, basketboldan futbola, ilk yerli ve milli spor branşı olan hemsballdan çuval, halat ve parkur yarışına kadar pek çok farklı etkinlik sayesinde eğlenceli bir gün geçirdi. Özel bireylerin uçurtma da uçurduğu etkinlik, sahilde renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, Engelsiz Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sergiledi.



“Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, etkinliğin detaylarını paylaşarak, “Bugün yaklaşık bin öğrenciyi bu şenliğimizde ağırlıyoruz. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek” dedi.



“Bütün bireylerin eğitime ve spor yapmaya ihtiyacı var”

Hemsball Mersin İl Temsilcisi Füsun Topkara da özel bireylerle bir arada olmanın çok keyifli ve mutluluk verici bir duygu olduğunu belirterek, “Çünkü bütün bireylerin eğitime ve spor yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hemsball da 3’ten 93’e bütün bireylerin oynayabileceği bir branş. Bütün çocuklarımıza otizmli, down sendromlu, ortopedik engelli sporcularımıza hemsballu öğretebiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.