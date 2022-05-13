Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

Mithat ÜNAL/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kükür Mahallesi´nde meydana geldi. Otlattığı hayvanların peşinden giden Raziye Koç, gece eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya haber verildi. İhbarla harekete geçen ekipler ve mahalleli, Koç´u arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması nedeniyle gece aramalar durdurulurken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Bu sabah tekrar aranan Koç, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda uyurken bulundu. Aldığı ilaçlardan dolayı uyuduğu belirtilen Raziye Koç´un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2022-05-13 14:14:59
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