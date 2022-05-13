İklim değişikliğine dikkat çekmek için yelken açan ekip Mersin'e ulaştı

Çevre sorunları, küresel iklim krizi, geri dönüşüm ve minimum karbon ayak izine dikkat çekmek ve ülke çapında farkındalık oluşturmak amacıyla Artvin Hopa’dan yola çıkan 'Gelecek için yelken açıyoruz' ekibi Mersin’e ulaştı.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı’nın başlattığı yolculuk, minimum karbon ayak izi kullanımı konusunda ülke çapında bir farkındalık oluşturmak adına 22 Nisan’da start aldı. Motor kullanmadan yalnızca yelkenliyle seyahat eden ekibin yeni durağı Mersin oldu. Ekibi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personeli karşıladı. Çocuklar da ellerinde çevre ile ilgili yazıların olduğu dövizlerle farkındalık oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi de karşılamada yer aldı.



“İklimin değişmesine neden olan etmenleri minimize etmek hepimizin görevi”

Ekibi kutlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, yapılan farkındalık çalışmasının önemli olduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz iklim değişiyor. Hepimiz bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Dirençli bir şehir oluşturmak zorundayız. İklimi değiştiren etmenleri minimize etmemiz gerekiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İlimizin sera gazı emisyon envanterini oluşturduk. İklimi olumsuz etkileyen nerede, ne tür etmenler var hepsini biliyoruz. İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planımızı hazırlıyoruz. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarımızı yakında hayata geçireceğiz. Bu sadece bizim değil hepimizin görevi. İklimin değişmesine neden olan etmenleri minimize etmek hepimizin görevi. Bireysel karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu tür farkındalıkların daha da artarak herkesin bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.



“Bu büyük bir seyirdi, farkındalığın başlangıcıydı”

Yolculuğun kaptanlığını yürüten yelken eğitmeni Murat Tan, amaçlarının uzun yıllardır zarar verilen doğa için farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, “Amacımız, plastik atıklarımız, karbon ayak izimiz, sera gazı salınımlarımız, bunların hepsini azaltıp minimuma indirgemek ve artık dönüşümlü ürünler kullanmak. Biz bu projeyle 22 Nisan’da yola çıktığımızda çok ufak bir kalabalıktık. Büyüyerek başkanlarımız, halkımız sayesinde çok güzel bir farkındalık oluşturduk. Bu büyük bir seyirdi, farkındalığın başlangıcıydı. Bir nebzede bitecek bir şey değil. Onun için bunu daha uzun zamana, daha uzun yıllara yaymamız gerekiyor. Gün geçtikçe büyüyerek, doğamızı kurtarmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için temiz bir dünya bırakmalıyız. Onun için de hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Hatay’da yarın öğlen saatlerinde büyük seyrimiz bitecek ama bu proje sona ermeyecek. Biz herkes bu konunun farkına varsın diye her geçen gün anlatarak projeyi güzel bir noktaya getirmek için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.

Artvin Hopa’dan yolculuğuna başlayan ekip İstanbul, Çanakkale, İzmir ve Muğla’nın ardından Mersin’e ulaştı. Ekip, yolculuğunu Hatay’da tamamlayacak. Ekip gerçekleştirdiği çalışmada motor yerine rüzgar ve güneş enerjisini kullanarak minimum karbon ayak izine dikkat çekerken, paketli gıda tüketmeyerek hem geri dönüşüme hem de tüketim alışkanlıklarının değişmesine dikkat çekiyor.

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