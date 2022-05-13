Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu Mersin’de D-400 karayolu üzerinde 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaklaşık 2 kilometre kuyruk oluştu

MersinAntalya D400 karayolu üzerinde 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrollü bir şekilde trafik ulaşıma açıldı.

Kaza, D400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O1 BB 86 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda refüje çarptı. Aynı istikamette seyreden motosiklet de araca çarparak kaza yaptı. Otomobil ve motosiklet sürücüsü kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ise yolda yaklaşık 2 kilometre kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası bir süre kontrollü bir şekilde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat yoğunluğun yaşandığı yol, aracın kaldırılmasıyla tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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