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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Ahmet Başar (34), hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde TarsusPozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Ahmet Başar yönetimindeki 01 BAY 47 plakalı çekici, A.K. (31) idaresindeki 46 AEP 120 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Başar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-05-13 21:16:54



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