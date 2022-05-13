Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre güncellenmelidir (2)



'SURİYELİLER KADAR KIYMETİNİZ YOK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'daki programının ardından Mersin'in Mut içesine geçti. Akşener, otobüsle Mut ilçesine girişinde meşale, davulzurna ve 'Gençliğin umudu Meral Akşener' sloganlarıyla karşılandı. Hükümet Caddesi'nde kendisini bekleyen halka kürsüden hitap eden Akşener, "Saraydakilerin uykusu zaten kaçtı. Sinirler laçka oldu. Korkunun ecele faydası yok. Bu harami düzeni helal oylarımızla sandıkta birlikte demokrasiyle el ele vererek yıkacağız inşallah. Çok az kaldı. O kadar az kaldı ki bugünden her türlü melaneti yapmak üzere yola çıktılar. Benim yapmaya çalıştığım şey şu. Çok uzun zamandır sizin gözünüzün içine bakan yok. Çok uzun zamandır sizin dertlerinizi gerçekten dinleyip çözüm üreten yok. Suriyeliler kadar kıymetiniz yok" dedi.

Akşener, konuşmasının ardından Hükümet Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Akşener daha sonra Karaman'ın Ermenek ilçesine hareket etti. (DHA)Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2022-05-13 23:14:13



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