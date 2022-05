Özel gençler, Tirat Mutfak Atölyesinde makarna yaptı

ZİÇEV’li gençler, Engelliler Haftası çerçevesinde çok özel bir gün geçirdi. Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesinde gerçekleşen etkinlikte kendi elleriyle makarna yapan özel gençler, servis yaptılar ve pişirdikleri makarnayı afiyetle yediler.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mutlu Mezitli A.Ş. ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte, çocuklar özel bir gün yaşadı. 1016 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası çerçevesinde gençler çok özel bir etkinliğe imza attı. Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Filiz Yalın, ZİÇEV Vakfı Başkanı Zekiye Kahvecioğlu, ZİÇEV’li gençlerin ailelerinin katıldığı etkinlik, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro yanında hizmet veren Tirat Mutfak Atölyesinde gerçekleşti.

İlk olarak Tirat Mutfak Atölyesinin ödüllü aşçısı Müslüm Aktaş’tan el yapımı makarna hazırlanışını öğrenerek açılan hamurları kendi elleriyle makarnaya dönüştüren ZİÇEV’li gençler, aşçı Özkan Üstündağ’dan da pişirme ve servis sürecini uygulamalı olarak öğrendi. Makarna yapımının yanı sıra servis açma, müşteriyi karşılama ve sunum yapma eğitimi de alan gençler, Tirat Mutfak Atölyesine gelen ailelerine ve konuklara uygulamalı olarak hizmet etti.

Daha sonra özel olarak hazırladıkları masalara geçerek kendi yaptıkları makarna ve yemekleri büyük bir iştahla yiyen gençler, etkinliğin sonunda yorgunluklarını çalan müzik eşliğinde oynadıkları çiftetelli ile attı.

ZİÇEV Mersin Şube Başkanı Kahveci, her zaman yanlarında olduğu ve gençlere böylesi özel bir gün yaşattığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.

Sosyal alanlarda özel çocukların daha çok yer almaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Kurtuluş ise “Özel gençlerimizin hayata karışmalarını zorlaştıran engellere rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme bu durumu tersine çevirebiliyor. Başkanımız Neşet Tarhan ve Mezitli Belediyesi olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Başta Down Kafemizde olmak üzere tüm sosyal alanlarımızda onların bizlerle birlikte yaşam içerisinde daha çok yer almalarına imkan tanırken, halkımızın da onlarla bir arada olarak aslında farklı olmadıklarını, eksik değil, bizden çok fazla olduklarını fark etmelerini istiyoruz” dedi.

Özel gençler ve çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Yalın da “Tirat Mutfak Atölyemizde özel çocuklarımızı çok önemli bir etkinlikte buluşturarak yaşadıkları sıkıntılarla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak adına çok değerli çalışma yaptık. İstiyoruz ki, Mezitli’de yaşayan herkes üretimin içerisinde yer alsın. Zamanlarını daha güzel işler için harcasınlar. Engelli bireylerimizin yaşadıkları zorlukları azaltmak için önce bunu fark etmemiz gerekiyor. Eğer farkında olursak yaptığımız çalışmaları o şekilde doğru kurgulayabiliriz. Bunu sağlamak için başta Down Kafemiz olmak üzere tesislerimizde özel gençlerimizle vatandaşlarımızın bir araya gelmesi amacıyla çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Neşet Tarhan’a, yakaladığımız uyum ve iş birliği için ZİÇEV Başkanımız Zekiye Kahveci’ye, bizlere güvenerek çocuklarımızın tüm faaliyetlerimize katılmasını sağlayan ailelerine özel olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.

