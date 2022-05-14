Özel gençler, Tirat Mutfak Atölyesinde makarna yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel gençler, Tirat Mutfak Atölyesinde makarna yaptı

İHA

Özel gençler, Tirat Mutfak Atölyesinde makarna yaptı

ZİÇEV’li gençler, Engelliler Haftası çerçevesinde çok özel bir gün geçirdi. Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesinde gerçekleşen etkinlikte kendi elleriyle makarna yapan özel gençler, servis yaptılar ve pişirdikleri makarnayı afiyetle yediler.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mutlu Mezitli A.Ş. ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte, çocuklar özel bir gün yaşadı. 1016 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası çerçevesinde gençler çok özel bir etkinliğe imza attı. Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Filiz Yalın, ZİÇEV Vakfı Başkanı Zekiye Kahvecioğlu, ZİÇEV’li gençlerin ailelerinin katıldığı etkinlik, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro yanında hizmet veren Tirat Mutfak Atölyesinde gerçekleşti.
İlk olarak Tirat Mutfak Atölyesinin ödüllü aşçısı Müslüm Aktaş’tan el yapımı makarna hazırlanışını öğrenerek açılan hamurları kendi elleriyle makarnaya dönüştüren ZİÇEV’li gençler, aşçı Özkan Üstündağ’dan da pişirme ve servis sürecini uygulamalı olarak öğrendi. Makarna yapımının yanı sıra servis açma, müşteriyi karşılama ve sunum yapma eğitimi de alan gençler, Tirat Mutfak Atölyesine gelen ailelerine ve konuklara uygulamalı olarak hizmet etti.
Daha sonra özel olarak hazırladıkları masalara geçerek kendi yaptıkları makarna ve yemekleri büyük bir iştahla yiyen gençler, etkinliğin sonunda yorgunluklarını çalan müzik eşliğinde oynadıkları çiftetelli ile attı.
ZİÇEV Mersin Şube Başkanı Kahveci, her zaman yanlarında olduğu ve gençlere böylesi özel bir gün yaşattığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.
Sosyal alanlarda özel çocukların daha çok yer almaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Kurtuluş ise “Özel gençlerimizin hayata karışmalarını zorlaştıran engellere rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme bu durumu tersine çevirebiliyor. Başkanımız Neşet Tarhan ve Mezitli Belediyesi olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Başta Down Kafemizde olmak üzere tüm sosyal alanlarımızda onların bizlerle birlikte yaşam içerisinde daha çok yer almalarına imkan tanırken, halkımızın da onlarla bir arada olarak aslında farklı olmadıklarını, eksik değil, bizden çok fazla olduklarını fark etmelerini istiyoruz” dedi.
Özel gençler ve çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Yalın da “Tirat Mutfak Atölyemizde özel çocuklarımızı çok önemli bir etkinlikte buluşturarak yaşadıkları sıkıntılarla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak adına çok değerli çalışma yaptık. İstiyoruz ki, Mezitli’de yaşayan herkes üretimin içerisinde yer alsın. Zamanlarını daha güzel işler için harcasınlar. Engelli bireylerimizin yaşadıkları zorlukları azaltmak için önce bunu fark etmemiz gerekiyor. Eğer farkında olursak yaptığımız çalışmaları o şekilde doğru kurgulayabiliriz. Bunu sağlamak için başta Down Kafemiz olmak üzere tesislerimizde özel gençlerimizle vatandaşlarımızın bir araya gelmesi amacıyla çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Neşet Tarhan’a, yakaladığımız uyum ve iş birliği için ZİÇEV Başkanımız Zekiye Kahveci’ye, bizlere güvenerek çocuklarımızın tüm faaliyetlerimize katılmasını sağlayan ailelerine özel olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mersin’de buluştu
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mersin’de ...
Ateş savaşçıları hazır Mersin’de düzenlenen tatbikatta yangın işçileri ter döktü
YEREL HABERLER Ateş savaşçıları hazır Mersin’de düzenlenen ...
Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre güncellenmelidir (2)
YEREL HABERLER Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre ...
TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü
Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını ...
Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu Mersin’de D-400 karayolu üzerinde 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaklaşık 2 kilometre kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Kaza sonrası 2 kilometre kuyruk oluştu Mersin’de ...
TİM Başkanı Gülle: “Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz” TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Ödül Törenine katılmak üzere geldiği Mersin’de, birlik başkanları ve TİM delegeleriyle buluştu Gülle: “Bu milli bir dava. Bu dava, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası”
YEREL HABERLER TİM Başkanı Gülle: “Tedarik zincirindeki kırılmayı en ...
İklim değişikliğine dikkat çekmek için yelken açan ekip Mersin'e ulaştı
YEREL HABERLER İklim değişikliğine dikkat çekmek için yelken açan ...
MTOSB Başkanı Tekli: "Daha çok sanayi alanı oluşturacağız"
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli: "Daha çok sanayi alanı ...
Akdeniz'de 'Uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi' kurulacak
YEREL HABERLER Akdeniz'de 'Uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon ...
Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
Tarsus Belediyesi ile Mersin Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi ile Mersin Barosu arasında ...
Gündüz vakti yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapıp, kaçtı
YEREL HABERLER Gündüz vakti yolda yürüyen kadının boynundaki altın ...
Kariyer merkezinin kurslarına yoğun talep
YEREL HABERLER Kariyer merkezinin kurslarına yoğun talep
Mersin'de 'canlı bomba' eylemcisinin de aralarında olduğu 11 DEAŞ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de 'canlı bomba' eylemcisinin de aralarında ...
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
‘Engelsiz Oyun Şenliği’nde renkli görüntüler Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftasında düzenlediği şenlikte, engelli bireyler dans, müzik ve sporla coştu
YEREL HABERLER ‘Engelsiz Oyun Şenliği’nde renkli görüntüler Mersin ...
Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı
YEREL HABERLER Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı
Ayşekadın fasulyesi "Ayşe hanım" oldu Açıkta hasat başladı üreticinin yüzü güldü Üretici Ali Kurt: ”Serada üretilen fasulyeler 50 TL’den satılıyordu şimdi biz 15 TL’den satıyoruz çok memnunuz 15 liraya biz para kazanıyoruz” “ Ocak 15’te ‘Ayşekadın’ fasulyesi ektik ama şimdi ‘Ayşe hanımefendi’ fasulyesi oldu”
YEREL HABERLER Ayşekadın fasulyesi "Ayşe hanım" oldu Açıkta hasat ...
Seçer: "Kent merkezini tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Seçer: "Kent merkezini tekrar cazibe merkezi haline ...
Mersin'de 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı
'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi Mersin polisinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi Kadının örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kente geldiği ortaya çıkmıştı
YEREL HABERLER 'Karadul'un da içinde olduğu DEAŞ şüphelileri ...
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.