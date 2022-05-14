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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite adayı gençler Mersin’de kampüs havası soludu

İHA

Üniversite adayı gençler Mersin’de kampüs havası soludu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke ve Tarsus’taki kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler, sınava sayılı günler kala kampüs havasını soluyup üniversite hakkında bilgi aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinde üniversiteye ücretsiz hazırlanan gençler, Sosyal Hizmetler Dairesinin düzenlediği turlarla kentteki üniversiteleri tanımaya devam ediyor. İlk geziye kent merkezindeki öğrenciler katılırken, ikinci programda ise Tarsus ve Silifke’den gelen öğrencilere Mersin Üniversitesi gezdirildi.
Öğrenciler, üniversitenin 30’ncu yıl dönümü etkinliklerine denk gelen gezide eğlenceli bir ortamla karşılaştı. Üniversitenin fakültelerini ve farklı birimlerini gezen öğrenciler, okumayı düşündükleri bölümlerle ilgili bilgi de aldı.

“Sınavdan sonra nasıl bir havayla karşılaşacaklarını görmüş oluyorlar”
Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Silifke Şubesinde görevli Psikolog Danışman Kubilay Yorulmaz, “Kurs merkezimizdeki öğrencilere üniversiteyi gezdirme amacıyla geldik. Özellikle sınavın yaklaşması, buna bağlı yorgunluğun ve kaygının artmasından kaynaklı öğrencilerin burayı gezmesinin ve buradaki havayı solumasının iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hepsi sınavdan sonra nasıl bir havayla karşılaşacaklarını görmüş oluyorlar” dedi.

“Dizilerde ve filmlerde görüp çok özeniyordum”
Silifke’den gelen öğrencilerden İlkay Yılmaz, “Sadece dizilerde ve filmlerde görüp çok özeniyordum. Geldiğim zaman çok farklı duygular hissettim” derken, Berke Alp Türker de “Yaklaşan sınav sürecinde bizler için güzel bir destek oldu. Okulu bugün gördüm. Psikoloji bölümünü düşünüyorum. Bölüm için güzel dediler. Sınavdan güzel sonuçlar alarak buraya geleceğimi düşünüyorum” diye konuştu.
Tarsus’tan gelen öğrencilerden Furkan Azar, “Ortama hakim olduk. İnsanların birbirleriyle olan etkileşimini gördük. Bu da bize ekstra bir motive sağlayacak. Sınava yaklaşık 1 ay kaldı. Bu 1 ayı en iyi şekilde değerlendirmek için fırsat oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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