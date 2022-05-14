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CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mersin’de CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 9’uncusu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde Mersin’de gerçekleştiriliyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmet veriyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Toplantıların amacı bugün Türkiye’nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak”

İHA

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mersin’de CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 9’uncusu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde Mersin’de gerçekleştiriliyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmet veriyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “Toplantıların amacı bugün Türkiye’nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak”

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 9’uncusu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde Mersin’de gerçekleştiriliyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmet veriyor” dedi.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde Mersin’de bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

“Sıkıntılara rağmen ‘ah, vah, ama, lakin’ demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz”
Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, konuklara Mersin ile ilgili bilgi verdi. Mersin’in Akdeniz’in incisi olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin; sırtını Toroslar’a dayamış, yüzünü Akdeniz’e dönmüş 16 bin kilometrekare alandan oluşan, bütün sektörlerin canlılığını, dinamizmini koruduğu çok üretken bir kent” diye konuştu.
Mersin’in 18. yüzyılın ikinci yarısında ticaretle gelişmeye başlayan ve daha sonraki süreçte göçle büyümüş bir kent dinamiği taşıdığını söyleyen Başkan Seçer, Mersin’in daha iyi bir yaşam umuduyla Türkiye’nin dört bir yanından insanların geldiği bir kent olduğunu vurguladı. Seçer, yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında yerli nüfusa sahip olan Mersin’e Suriye’den geçici koruma altında misafir olarak gelen kayıt içi ve dışı yaklaşık 400 bin nüfusun daha eklendiğini kaydetti. Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki 1 milyon 900 bin nüfusa göre bize sağlanan kaynakları 2,3 milyon insan için hizmete dönüştürmek durumundayız ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Ortaya çıkan ekonomik kriz, bunun neden olduğu travmatik durum ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle çoğunluğu sağlayamadığımız mecliste karşıladığımız durumlar, başta parayla ya da bütçe ile ilgili borçlanma yetkisinin verilmemesi, önemli yatırımlar için verilecek kararlarda ortaya konan engeller, imzalardaki gecikmeler, bürokrasi ile bugüne kadar arzu ettiğimiz ritmi yakalayamamanın verdiği sıkıntılara rağmen hepimiz; buna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de dahil ‘ah, vah, ama, lakin’ demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 3 yıl pandeminin getirdiği olumsuz koşullara, daha sonrası gerçekleşen ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları eminim ki, görev süremizin içerisinde kalan 2 yıl içerisinde de başarıyla gerçekleştireceğiz. Zaten bu toplantıların amacı bu; bir arada olmak. Bugün Türkiye’nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak, birlik ve beraberlik görüntüsünün topluma sağlayacağı sinerjiyi düşünerek bir arada dertlerimizi paylaşmak. Bu toplantıların, oluşan sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda fikir birliğine varmak ve kalan 2 yıllık görev süremizdeki yol haritamızı belirleme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Buradan tüm Türkiye’ye Mersin’in sıcak güneşi umut ediyorum büyük bir umut olarak yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu toplantıların ortak akıl oluşturma adına çok önemli katkıları oluyor”
Genel Başkan Yardımcısı Torun da 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından 2 ayda bir yapılan toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Belediye başkanlarımız birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunuyor, çok önemli konularda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılıyor ve bir ortak akıl oluşturma, içinde bulunduğumuz olumsuzlukların giderilmesi adına çok önemli katkıları oluyor. Ben her bir belediye başkanımı ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

“Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmet veriyor”
Türkiye’nin olağanüstü günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı bir gündemle karşılaştığını ifade eden Torun, “Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek, kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki, sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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