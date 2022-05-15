Mersin'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert için tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerinde görevli Ergün Sert, bu sabah merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sert için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Polis memurunun yakınlarının yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve mesai arkadaşları katıldığı törende, Sert'in özgeçmişi okundu, dualar edildi. Tören sırasında Ergün Sert'in eşi Gamze ile babası Mustafa, annesi Nazmiye ve kardeşi Ebru Sert uzun süre gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

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