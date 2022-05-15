Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 71 - Fenerbahçe Safiport: 97

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HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3’üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 9771 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 30 yaparak, şampiyon oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 2517 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarılacivertli ekip, devreye 4635 galip girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 7555 galip kapadı. Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan Fenerbahçe, maçı 9771 kazanarak seride durumu 30 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 9, Shavonte Sade Zellous xx 19, Feride Şevval Akalan x 9, Yeliz Doğan x 4, Sinem Ataş xx 17, Asya Ülker x 5, Esra Ural Topuz x 8

Başantrenör: Osman Olcay Orak

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 22, Bazoukou xx 8, Olcay Çakır Turgut xx 16, İdil Saçalır x 3, Şerife Alperi Onar x 6, Elizabeth Williams xx 15, Tuğçe Canitez x 4, Mc Bride xxx 19, Irine Stokes x 4

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 1725 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Devre: 3546 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. Periyot: 5575 (Fenerbahçe Safiport lehine)

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