Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi üçüncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda 9771 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 30 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarılacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı.

İstanbul’da oynanan serinin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Safiport, bugün de Mersin’de rakibini 9771 yenerek seride durumu 30 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarılacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı. Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi.

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