Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Safiport oldu



Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Fenerbahçe Safiport:71-97

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Fatih Güler, İsmail Binbir

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 9, Zellous 19, Feride Şevval Akalan 9, Yeliz Doğan 4, Sinem Ataş 17, Asya Ülker 5, Elanur Menteş, Esra Ural Topuz 8, Baric

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 22, Zahui 8, Olcay Çakır Turgut 16, İdal Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 6, Williams 15, Tuğçe Canıtez 4, McBride 19, Banu Şimşek, Elif İstanbulluoğlu, Stokes 4

1'İNCİ PERİYOT: 17-25

İLK YARI: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-75

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Maça Asena Yalçın, Zellous, Feride Şevval Akalan, Sinem Ataş ve Esra Ural Topuz 5'i ile başlangıç yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk çeyreği 17-25 geride kapattı. İkinci periyotta iki takım da hücumda iyi bir görüntü sergiledi. Aradaki farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 35-46'lık skorla önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı daha da açmayı başaran Fenerbahçe Safiport son periyoda 20 sayı farkla 55-75 üstün girdi.

Karşılaşmanın karar periyodunda hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, farkı daha da açmayı başardı ve parkeden 97-71 galip ayrılarak Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olmayı başardı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-05-15 17:32:24



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