Mersin’de 19 Mayıs coşkusu Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Kortejiyle başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de gençlerle birlikte yürüdü

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Mersin’de günler öncesinden ‘Gençlik Korteji’ ile başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gençlerle birlikte kortejin ön saflarında yer alarak, Özgecan Aslan Barış Meydanına kadar yürüdü. Başkan Seçer, “Hiç yorulmayacağız. Yürüdüğümüz bu yol doğru yol; Atatürk’ün yolu. Daha çok çalışacağız, ilimin peşinden gideceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde düzenlenen Gençlik Kortejine Başkan Vahap Seçer ile birlikte CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, meclis üyeleri, daire başkanları, sporcular, bisikletliler, öğrenciler ve yüzlerce Mersinli katıldı. Başkan Seçer, kortejde miniklerle birlikte el ele yürüdü.

Büyükşehir Belediye Bandosunun öncülüğünde Mersin İdman Yurdu Meydanından başlayan yürüyüşte 90 metrelik bayrak açan gençler ön saflarda yer aldı. Kortej yürüyüşü GMK Bulvarı üzerinden ilerleyerek Özgecan Aslan Barış Meydanında noktalandı. Balkonlardaki ve cadde üzerindeki vatandaşlar korteje coşkulu alkışlarıyla trafikteki vatandaşlar ise araç kornaları ile eşlik etti. Özgecan Aslan Barış Meydanında korteji rengarenk bir gökkuşağı ve Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi karşıladı.



“Gençler bizim her şeyimiz; umudumuz, geleceğimiz, istikbalimiz”

Kortejde konuşan Başkan Seçer, “Tarihte çok önemli yeri olan, çok önemli bir gündür 19 Mayıs 1919. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün. Atamızın sadece Samsun’a değil, aslında yurdun bütün noktalarına ayak bastığı gün. Diğer bir önemi de Gençlik Bayramı, Atatürk’ü Anma Bayramı olması. Gençler bizim her şeyimiz; umudumuz, geleceğimiz, istikbalimiz. Onları çok seviyoruz. Ben de bugün beraber oldum. Bu yürüyüşle zaten başlangıcı yapıyoruz. Bayram boyunca yapacağımız etkinliklerin ilk günü bugün. Ben de onların başkanı olarak yanlarındayım” dedi.



“Mustafa Kemal Atatürk sadece Samsun’a ayak basmadı, Mersin’e de ayak bastı”

Özgecan Aslan Barış Meydanında da gençlere seslenen Seçer, herkesin bayramını kutlayarak, “Mersin bugün çok güzel. Şanlı bayrağımız orada, Atatürk’ümüz de orada. Bizim için bundan daha büyük gurur var mı? Böyle bir şehirde yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Mersin, Türkiye’nin özeti. Herkes burada, her renk burada, kardeşlik, beraberlik, birlik burada. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk bu şiarla, bu düşüncelerle, bu prensiple, bu ilkelerle bizlerin büyük dedelerini bir araya getirdi. Tam bundan 103 yıl önce Samsun’a çıktı. Aslında sadece Samsun’a çıkmadı, sadece Samsun’a ayak basmadı, Mersin’e de ayak bastı, Erzurum’a da Sivas’a da Hakkari’ye de Diyarbakır’a da Edirne’ye de İzmir’e de Antalya’ya da yurdun dört bir yanına. Bize bu ülkeyi armağan ettiler. Biz de onların mirasçılarıyız. Ama bizler mirasyedi olmayacağız, çalışacağız, bıraktıkları mirası daha da zenginleştireceğiz. İnadına birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.



“Yürüdüğümüz bu yol doğru yol; Atatürk’ün yolu”

Seçer, “Hiç yorulmayacağız. Yürüdüğümüz bu yol doğru yol, Atatürk’ün yolu. Daha çok çalışacağız, ilimin peşinden gideceğiz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Gençlerimiz daha iyi yetişecek, en iyi eğitimleri alacak. Onlar buna layık. Dünyada diğer ülkelerle, diğer milletlerle oturarak, yatarak, kavga ederek, karanlığın peşinde giderek değil; aydınlığı takip ederek yükseleceğiz. Dünyanın en saygın ülkesi ve milleti olmak için gençlerimiz bizden daha iyi çalışacak, bizden daha fazla birbirini sevecek, ellerini bizden daha iyi birbirine kenetleyecek. Biz gençliğimize inanıyoruz. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz. Onlar bizim her şeyimiz” ifadelerini kullandı.

Seçer, 1819 Mayıs tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanında gerçekleştirilecek olan Sefo, Güneş ve Sagopa Kajmer konserlerine gençleri davet etti.

Gençlik Korteji coşkusu Grup Duvar konseri ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.