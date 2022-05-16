Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Mersin polisi, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesinde bulunan Şevket Pozcu Anakolunu ziyaret ederek, öğrencileri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevket Pozcu Anaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları, 112 acil yardım hattının kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Ziyaretin sonunda polisler, öğrencilerin sorduğu soruları yanıtladı.

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