Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde asfalt çalışmalarına hız verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmalarına ağırlık verdi. Erdemli ilçesinde sürdürülen çalışmalarda ekipler, mahalle yollarında ve yerleşim yerlerini birbirine bağlayan grup yollarında toplam 4 bin 520 metre asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli’de uzun yıllardır çözüm bekleyen ve bölgede yaşayan vatandaşlar için sorun oluşturan yollarda faaliyetlerine devam eden ekipler, Karaahmetli Mahallesi ile Ağlıca mevkii arasındaki 2 bin 750 metre uzunluğundaki yolda çift kat sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Özellikle hayvancılık ve tarımsal üretimle uğraşan bölge halkı yıllardır tozdan şikayetçiydi. Yoldan dolayı yıllardır hem kendileri hem hayvanları hem de ürünleri toz olan bölge sakinleri, yapılan çalışma sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu.



Kocahasanlı ve Kargıpınarı’nda asfalt çalışması yapıldı

Kocahasanlı Mahallesi Sahil Caddesinde 620 metre, Turgut Özal Caddesinde 750 metre ve Kargıpınarı Mahallesi Kargıpınarı Caddesinde 400 metre uzunluğundaki yolda da sathi kaplama asfalt serimi yapan ekipler, çalışmaları hızla tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Kentin ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla asfalt sezonunda kırsal mahallelerde yoğun mesaiyle çalışacak olan ekiplerin, gerek şehir merkezine doğru akan bağlantı yolları gerekse de mahalle yollarında çalışmalarına plan ve program çerçevesinde devam edecekleri bildirildi.

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